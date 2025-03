NVIDIA : du DLSS 4 dans de gros jeux du moment et le Project G-Assist lancé

Comme toutes les semaines, NVIDIA fait le point sur les jeux vidéo qui profitent de ses technologies, notamment le DLSS 4 avec MultiFrame Generation introduit avec les cartes graphiques GeForce RTX Série 50. Mais le constructeur met l'accent aujourd'hui sur l'application NVIDIA, qui accueille l'assistant système G-Assist, permettant aux utilisateurs d'un GPU RTX de contrôler de multiples paramètres du PC.

Voici ce que déclare NVIDIA au sujet de G-Assist :

Project G-Assist tourne localement sur les PC GeForce RTX AI et est conçu pour aider les utilisateurs à contrôler une large gamme de paramètres du PC, depuis l'optimisation des paramètres du jeu et du système, la représentation graphique des taux de trame et d'autres statistiques de performances clés, jusqu'au contrôle de certains paramètres de périphériques tels que l'éclairage, le tout via des commandes vocales ou textuelles de base. G-Assist peut fournir des diagnostics en temps réel et des recommandations pour réduire les goulots d'étranglement du système, améliorer l'efficacité énergétique, optimiser les paramètres des jeux, overclocker votre GPU, et bien plus encore.

Les développeurs d'IA et les passionnés peuvent également étendre les capacités de G-Assist en créant des plugins personnalisés. Pour commencer, NVIDIA a publié un GitHub avec des exemples et des instructions pour créer des plugins qui contrôlent les périphériques du PC, se connectent à des API d'applications tierces, etc. G-Assist est construit avec NVIDIA ACE, la même suite technologique d'IA que les développeurs de jeux utilisent pour donner vie aux PNJ. Vous pouvez télécharger le projet G-Assist via l'onglet Accueil de l'application NVIDIA, dans la section Découverte. Vous trouverez plus d'informations sur le projet G-Assist dans cet article. Et pour élargir les possibilités de flux de travail d'IA générative locale, les microservices NVIDIA NIM sont désormais disponibles sur les PC et stations de travail RTX AI et les AI Blueprints seront bientôt disponibles. Pour en savoir plus sur le constructeur de plugins System Assistant du projet G-Assist, NIM et AI Blueprints, consultez l'article du blog RTX AI Garage de cette semaine.

En plus de la sortie de Project G-Assist, l'application NVIDIA propose plusieurs autres mises à jour cette semaine, notamment l'extension des fonctionnalités des remplacements du DLSS et l'ajout d'options pour affiner la qualité d'image ou améliorer les performances. La nouvelle mise à jour de l'application NVIDIA ajoute une fonctionnalité au paramètre "DLSS Override - Super Resolution" pour les utilisateurs disposant du pilote GeForce Game Ready Driver ou NVIDIA Studio Driver 572.83 WHQL, ou plus récent. Auparavant, il pouvait activer le mode DLAA ou DLSS Super Resolution Ultra Performance dans les jeux et applications sans support natif. Désormais, vous pouvez activer n'importe quel préréglage DLSS ou personnaliser la mise à l'échelle de la résolution entre 33 % et 100 %. Les paramètres de mise à l'échelle de l'affichage et de couleur de l'affichage ont également été déplacés depuis le Panneau de configuration NVIDIA, les modernisant et les améliorant, et faisant un pas de plus vers l'unification de toutes les fonctionnalités GPU NVIDIA dans une seule application réactive. Vous pouvez en savoir plus sur les mises à jour ici.