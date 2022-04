GeForce NOW : encore 6 jeux et des démos rajoutés au catalogue

Comme tous les jeudis, NVIDIA rajoute des jeux au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming. Mais cette semaine, le constructeur met aussi l'accent sur les démos, annonçant que les utilisateurs peuvent désormais essayer en streaming Chorus, Ghostrunner, Inscryption, Diplomacy Is Not an Option et The RiftBreaker Prologue avant de les acheter.

En plus de cela, six nouveaux jeux sont désormais disponibles dans GeForce NOW, voici la liste complète :

Die After Sunset (Steam) ;

(Steam) ; ELDERBORN (Steam) ;

(Steam) ; Northgard (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Offworld Trading Company (Steam) ;

(Steam) ; Spirit Of The Island (Steam) ;

(Steam) ; TUNIC (Epic Games Store).

GeForce NOW est pour rappel accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 149 € chez Boulanger.