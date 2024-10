GeForce NOW : le MMORPG free-to-play du moment et 4 autres titres rajoutés, encore un tas de nouveautés day one attendues en octobre

NVIDIA fait le point sur les nouveaux jeux vidéo qui sont disponibles dans GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Ce sont cinq titres qui débarquent dans le catalogue en ce début de mois d'octobre, dont un MMORPG free-to-play édité par Amazon Games en Occident, mais aussi un excellent jeu d'action.

Throne and Liberty est désormais jouable en streaming, de même que Sifu dans sa version PC Game Pass, voici toutes les nouveautés :

Throne and Liberty (Nouvelle sortie Steam, Oct. 1)

(Nouvelle sortie Steam, Oct. 1) Sifu (Disponible sur PC Game Pass, Oct. 2)

(Disponible sur PC Game Pass, Oct. 2) Bear and Breakfast (Gratuit sur Epic Games Store, Oct. 3)

(Gratuit sur Epic Games Store, Oct. 3) Monster Jam Showdown (Steam)

(Steam) TerraTech Worlds (Steam)

Au passage, NVIDIA dévoile déjà une sélection de jeux qui arriveront dans GeForce NOW tout au long du mois d'octobre 2024, dont pas mal de nouveautés day one, avec notamment le très attendu Call of Duty: Black Ops 6 :

Europa (Nouvelle sortie Steam, Oct. 11)

(Nouvelle sortie Steam, Oct. 11) Neva (Nouvelle sortie Steam, Oct. 15)

(Nouvelle sortie Steam, Oct. 15) MechWarrior 5: Clans (Nouvelle sortie Steam et Xbox, Oct. 16)

(Nouvelle sortie Steam et Xbox, Oct. 16) A Quiet Place: The Road Ahead (Nouvelle sortie Steam, Oct. 17)

(Nouvelle sortie Steam, Oct. 17) Worshippers of Cthulhu (Nouvelle sortie Steam, Oct. 21)

(Nouvelle sortie Steam, Oct. 21) No More Room in Hell 2 (Nouvelle sortie Steam, Oct. 22)

(Nouvelle sortie Steam, Oct. 22) Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (Nouvelle sortie Steam, Oct. 24)

(Nouvelle sortie Steam, Oct. 24) Call of Duty: Black Ops 6 (Nouvelle sortie Steam et Battle.net,Oct. 25)

(Nouvelle sortie Steam et Battle.net,Oct. 25) Life Is Strange: Double Exposure (Nouvelle sortie Steam, et Xbox, disponible sur le Microsoft store, Oct. 29)

(Nouvelle sortie Steam, et Xbox, disponible sur le Microsoft store, Oct. 29) Artisan TD (Steam)

(Steam) ASKA (Steam)

(Steam) DUCKSIDE (Steam)

(Steam) Dwarven Realms (Steam)

(Steam) Selaco (Steam)

(Steam) Spirit City: Lofi Sessions (Steam)

(Steam) Starcom: Unknown Space (Steam)

(Steam) Star Trek Timelines (Steam)

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 159,45 € sur Amazon.