NVIDIA : le pilote GeForce pour Fall Guys en free-to-play est déjà disponible

La semaine prochaine, l'Epic Games Store accueillera Fall Guys: Ultimate Knockout, le Battle Royale/party game de Mediatonic, à l'occasion de son passage en free-to-play. Mais dès aujourd'hui, NVIDIA prépare le terrain et lance son nouveau pilote pour profiter de performances améliorées dans le jeu.

Ce nouveau driver permet également de profiter au mieux du ray-tracing dans Jurassic World Evolution 2, Resident Evil 2, Resident Evil 3 et Resident Evil 7: Biohazard, les titres de Capcom ayant eu droit à une mise à jour gratuite en début de semaine. NVIDIA entre dans les détails :

Jurassic World Evolution 2 ajoute des effets de traçage de rayons : La simulation de parc à dinosaures de Frontier, acclamée par la critique, est sortie à la fin de l'année dernière avec la prise en charge du NVIDIA DLSS. Le 14 juin, une nouvelle mise à jour du jeu a été lancée avec l'extension Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn, introduisant des effets d'occlusion ambiante par tracé de rayons (RTAO), rendant les dinosaures et les parcs à dinosaures encore plus beaux. ICARUS exploite NVIDIA Reflex : Le jeu de survie PvE en coopération à 8 joueurs de RocketWerkz introduira le support de NVIDIA Reflex ce mois-ci, rendant le jeu plus réactif en réduisant la latence du système de bout en bout. Resident Evil 2, 3 et 7 ajoutent des effets en ray-tracing : Capcom est revenu aux jeux PC Biohazard Resident Evil 2, Resident Evil 3 et Resident Evil 7 pour ajouter l'illumination globale par tracé de rayons (RTGI) et les réflexions par tracé de rayons dans une série de mises à jour gratuites, rendant chaque jeu plus immersif et réaliste.

En plus de cela, le constructeur annonce que neuf nouveaux jeux ont droit à des paramètres optimaux via GeForce Experience, à savoir Dolmen, Evil Dead: The Game, My Time At Sandrock, Five Nights at Freddy's: Security Breach, Paradise Killer, Sniper Elite 5, V Rising, Vampire: The Masquerade - Swansong et Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters. Vous pouvez retrouver les derniers pilotes en date sur le site de NVIDIA ou directement via l'application GeForce Experience sur votre PC, et des cartes graphiques sont vendues sur Amazon.