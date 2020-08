NVIDIA Geforce : les pilotes Game Ready de Microsoft Flight Simulator et World of Warcraft sont là, avec du RTX pour le MMORPG

Pour simplifier la vie des utilisateurs de ses cartes graphiques GeForce, NVIDIA a pris l'habitude de sortir des pilotes comprenant des optimisations et des améliorations pour les jeux du moment. Il sort aujourd'hui une nouvelle gamme de pilotes Game Ready pour quatre titres, dont trois qui feront parler d'eux ces prochaines semaines : le tout juste sorti A Total War Saga: Troy, et les imminents Microsoft Flight Simulator et Tony Hawk's Pro Skater 1+2.

Le quatrième larron n'est autre que World of Warcraft, le MMORPG culte de Blizzard. Que fait-il dans la liste ? NVIDIA prévoit ni plus ni moins d'ajouter du ray-tracing via DXR aux ombres du jeu en ligne, afin de rendre ses graphismes encore plus fins sur les ordinateurs compatibles. Ils seront d'abord proposés sur les serveurs bêta de WoW avant d'être disponibles pour le grand public. Sinon, dans le même temps, NVIDIA précise que huit nouveaux écrans deviennent compatibles G-SYNC.

Le programme G-SYNC Compatible élargit l'écosystème G-SYNC et vise à apporter de la cohérence et à éduquer les consommateurs sur les écrans qui offriront une bonne expérience en termes de taux de rafraîchissement variable (VRR) d'entrée de gamme. Les moniteurs nouvellement validés sont les modèles Acer XB273U GX, VG272 LV, XV272 LV, CP5271U V, X34 GS ainsi que les écrans Asus PG329, IO Data GC252UXm et Lenovo Y25-25, ce qui donne aux joueurs encore plus de choix lorsqu'ils recherchent un excellent écran de jeu. Dans le cadre du programme G-SYNC Compatible, NVIDIA travaille avec les OEM de moniteurs pour valider l'expérience sur les moniteurs qui prennent en charge le protocole AdaptiveSync. Ceux qui réussissent sont désignés comme « compatibles G-SYNC ». Avec les ajouts d'aujourd'hui, la liste totalise maintenant 110.

