NVIDIA lance ses pilotes GeForce Game Ready pour la RTX 3060

C'est lors du CES 2021 que NVIDIA dévoilait sa nouvelle carte graphique RTX 3060, un GPU plus abordable que les autres cartes de la même famille, et qui est officiellement disponible depuis aujourd'hui. Le constructeur publie donc de nouveaux pilotes, à installer pour profiter pleinement du GPU et des jeux du moment.

NVIDIA précise en effet que ce nouveau driver accompagne la sortie de la RTX 3060, mais également de la démo d'Outriders, de la prise en charge du DLSS dans Nioh 2: The Complete Edition et Mount & Blade II: Bannerlord et de l'arrivée de la technologie Reflex dans Rainbow Six Siege. La mise à jour rajoute également 25 nouveaux profils de paramètres optimaux, via GeForce Experience, pour ces titres :

9 Monkeys of Shaolin ;

; Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy ;

; CRSED F.O.A.D. ;

; Dragon Quest XI S Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition ;

; Dyson Sphere Program ;

; Enlisted ;

; Firefighting Simulator - The Squad ;

; Firework ;

; Heroes of the Three Kingdoms 8 ;

; Hitman III ;

; Home Behind 2 ;

; Horizon Zero Dawn Complete Edition ;

; Leaf Blower Revolution ;

; Lineage Remastered ;

; Little Nightmares II ;

; Nioh 2 - The Complete Edition ;

; Port Royale 4 ;

; Scavengers ;

; Skul: The Hero Slayer ;

; Spelunky 2 ;

; Tale of Immortal ;

; The Medium ;

; The Riftbreaker ;

; Yakuza 3 Remastered ;

; Yakuza: Like a Dragon.

Comme à chaque fois, le nouveau pilote est à télécharger directement via GeForce Experience sur votre PC ou sur le site officiel de NVIDIA. Vous pouvez retrouver des PC gaming équipés de RTX sur Amazon.