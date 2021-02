Rainbow Six Siege : NVIDIA Reflex rajouté dans le jeu d'Ubisoft

Dimanche soir, Ubisoft a fait le point sur l'Année 6 de Rainbow Six Siege, son jeu de tir compétitif qui reste toujours aussi populaire. Et s'il est encore autant joué, c'est parce qu'il s'adapte aux nouvelles technologies, comme le NVIDIA Reflex qui réduit la latence, et qui arrive enfin dans le jeu d'Ubisoft.

NVIDIA avait annoncé l'arrivée de Reflex dans Rainbow Six Siege en début d'année, mais la fonctionnalité n'est disponible que cette semaine. Le constructeur de cartes graphiques précise :

Dans presque tous les sports, le bon équipement peut aider les concurrents à atteindre leur plein potentiel. Les jeux de compétition ne font pas exception à la règle : de meilleurs GPU, écrans, périphériques et logiciels peuvent permettre d'améliorer le ciblage en une fraction de seconde, ce qui peut faire la différence entre la vie ou la mort numérique. Les joueurs de Rainbow Six Siege équipés d'un GPU GeForce 10 et plus récent peuvent désormais télécharger le serveur de test public, lancer la version Vulkan et essayer NVIDIA Reflex avant de jouer au jeu principal. Il suffit d'aller dans le menu des options d'affichage et d'activer la fonction NVIDIA Reflex Low Latency. Une fraction de seconde de retard sur la gâchette fait la différence entre gagner ou perdre. La réduction de la latence du système peut donc être une énorme aubaine pour les joueurs de Rainbow Six Siege. Avec NVIDIA Reflex, la latence du système est considérablement réduite, ce qui permet de cibler plus facilement les ennemis et d'améliorer la réactivité de votre PC.

NVIDIA profite de l'occasion pour indiquer que Nioh 2: The Complete Edition et Mount & Blade II : Bannerlord sont désormais jouables avec le DLSS 2.0, qui accélère la fréquence d'images jusqu'à 58 % pour le titre de Team Ninja et 50 % en 4K pour le jeu médiéval. Vous pouvez retrouver un pack de 1 200 Crédits R6S à 11,99 € sur Amazon.