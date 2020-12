NVIDIA : Minecraft jouable en RTX, et quatre nouveaux jeux compatibles avec le DLSS

NVIDIA aime sa technologie RTX, et les joueurs aiment Minecraft, alors que constructeur de cartes graphiques permet depuis quelques mois de profiter du jeu de Mojang Studios avec du ray tracing en temps réel. Mais il ne s'agissait jusqu'ici que d'une bêta, qui vient de toucher à son terme.

Minecraft, dans sa version Windows 10, est donc désormais jouable par tout le monde en RTX sur PC grâce à une nouvelle mise à jour, avec un pack spécial de texture et de rendu physique qui change de nombreux aspects du jeu. NVIDIA indique que le monde Colosseum est déjà disponible pour découvrir ces fonctionnalités, et Dungeon Dash arrivera prochainement. Le constructeur rappelle que Minecraft est également jouable avec le DLSS, qui peut « plus que doubler » la fréquence d'images, une technologie introduite aujourd'hui dans quatre autres jeux :

Le DLSS augmente les performances jusqu'à 40% dans CRSED : F.O.A.D. (anciennement Cuisine Royale ), ce qui signifie que chaque GPU GeForce RTX peut faire tourner le jeu en 4K au-delà de 90 fps ;

(anciennement ), ce qui signifie que chaque GPU GeForce RTX peut faire tourner le jeu en 4K au-delà de 90 fps ; Le DLSS fait plus que doubler le taux d'images par seconde dans Moonlight Blade , ce qui signifie que chaque GPU GeForce RTX peut faire tourner le jeu en 4K au-delà de 60 fps ;

, ce qui signifie que chaque GPU GeForce RTX peut faire tourner le jeu en 4K au-delà de 60 fps ; Le DLSS augmente les performances jusqu'à 50 % dans Mount & Blade II : Bannerlord , ce qui signifie que chaque GPU GeForce RTX peut faire tourner en 4K au-delà de 60 fps ;

, ce qui signifie que chaque GPU GeForce RTX peut faire tourner en 4K au-delà de 60 fps ; Le DLSS augmente les performances jusqu'à 40 % dans Scavengers, ce qui signifie que chaque GPU GeForce RTX 30 Series peut faire tourner en 4K au-delà de 60 fps.

Enfin, si vous l'aviez oublié, NVIDIA nous rappelle que Cyberpunk 2077 sort cette semaine, et qu'il sera jouable en RTX et avec le DLSS, à condition d'avoir une carte graphique récente.