Minecraft : une bêta imminente et accessible à tous pour le RTX et le DLSS 2.0

Il ne faudra plus attendre très longtemps pour profiter des technologies RTX et DLSS 2.0 dans Minecraft ! C'est en effet ce jeudi 16 avril à 19h00 que sera lancé la bêta ouverte pour ces nouvelles technologies à destination de la version Windows 10 du jeu de construction à succès.

Ombres et lumières réalistes, et couleurs éclatantes vous attendent grâce au Ray Tracing, à apprécier directement dans six univers à télécharger dans le Minecraft Marketplace. Et vous pourrez bien évidemment créer vos propres mondes avec les techniques introduites par cette version.

« La prochaine grande évolution pour Minecraft est arrivée avec Minecraft avec RTX », a déclaré Saxs Persson, directeur créatif de la franchise Minecraft chez Microsoft. « Le noyau de Minecraft est la construction avec des blocs. Les GPU GeForce RTX transforment le monde de Minecraft avec un look nettement plus réaliste en ajoutant des effets d'éclairage, d'ombres, de reflets, de réfraction et plus encore à la boîte à outils du constructeur ». Le Ray Tracing arrive sur Minecraft Ensemble, NVIDIA, Microsoft et Mojang Studios, le développeur de Minecraft, ont ajouté une forme de Ray Tracing connue sous le nom de path tracing pour la version Windows 10 du jeu. Le Path tracing simule la façon dont la lumière est transportée à travers une scène. Il présente un modèle unifié pour les calculs d'éclairage pour de nombreux types d'effets différents qui ont traditionnellement été mis en œuvre séparément en utilisant des rendus rasters ou hybrides. Parmi ceux-ci, on peut citer : L'éclairage direct du soleil, du ciel et de diverses sources de lumière

Des ombres dures et douces réalistes

L'éclairage émissif de surfaces telles que les pierres lumineuses et la lave

L'éclairage global

Les réflexions précises dans l'eau et les surfaces métalliques

Des matériaux transparents tels que le vitrail, l'eau et la glace avec réflexion et réfraction

Le brouillard volumétrique et les puits de lumière Le Ray Tracing a été ajouté à Minecraft en utilisant la norme de l'industrie Microsoft DirectX 12 Ultimate API. Les GPU NVIDIA GeForce RTX sont les seuls GPU avec des cœurs de Ray Tracing dédiés qui permettent aux jeux d'être rays tracés en temps réel. Nouveau système de matériaux fondés sur la physique Les blocs de construction dans Minecraft sont maintenant mis à jour avec des propriétés de matériaux qui émulent la vie réelle - une technique connue sous le nom de rendu basé sur la physique (PBR). Ce système PBR prend en charge les propriétés des matériaux pour l'émission de lumière, la rugosité, la profondeur et la métallicité qui se combinent avec le Ray Tracing pour permettre des effets d'éclairage tels que les réflexions, la réfraction, la translucidité, la transparence et l'éclairage global qui ouvrent de nouvelles possibilités et de nouvelles façons de créer dans Minecraft. Utilisation de l'IA pour améliorer la qualité de l'image dans Minecraft Minecraft avec RTX introduit également le NVIDIA DLSS 2.0 dans le jeu. Propulsé par les cœurs Tensor des RTX, le DLSS 2.0 est un réseau neuronal d'apprentissage profond amélioré qui augmente le nombre d'images par seconde tout en générant des visuels nets pour les jeux. Il fournit une marge de performance - 1,7X + fréquences d'images plus rapides - pour alimenter le path tracing complet dans Minecraft avec RTX. Six magnifiques nouveaux mondes Minecraft à jouer, à construire et à explorer Pour célébrer la bêta ouverte de Minecraft avec RTX, NVIDIA a travaillé avec certains des créateurs les plus talentueux de Minecraft pour mettre à la disposition des joueurs six nouveaux mondes Minecraft qui montrent les possibilités spectaculaires que le Ray Tracing et les textures PBR apportent au jeu. Sélectionnés en raison de leurs antécédents fantastiques en termes de contributions à la communauté Minecraft, ces créateurs ont livré des résultats passionnants. « Ce que Minecraft avec RTX introduit dans le jeu ne peut être décrit que comme époustouflant », a déclaré RazzleberryFox, PDG de Razzleberries, un partenaire fondateur et leader de l'industrie sur le marché Minecraft. « La dimension supplémentaire que ces visuels incroyables ajoutent à Minecraft a revigoré notre créativité collective et nous a permis de créer de nouveaux mondes et des expériences étonnantes pour Minecraft qui n'étaient tout simplement pas possibles auparavant ». Les six nouveaux mondes seront téléchargeables gratuitement sur le Marketplace Minecraft, et comprennent : Aquatic Adventure RTX by Dr_Bond

Color, Light and Shadow RTX by PearlescentMoon

Crystal Palace RTX by GeminiTay

Imagination Island RTX by BlockWorks

Neon District RTX by Elysium Fire

Of Temples and Totems RTX by Razzleberries

La bêta ouverte de Minecraft avec RTX sera accessible à tous, à condition bien sûr d'avoir un GPU GeForce RTX 2060 ou supérieur et les derniers pilotes NVIDIA Game Ready. Elle pourra être téléchargée via le Hub Xbox Insider. Ce n'est enfin qu'à la fin d'année que la version officielle sera disponible via une mise à jour gratuite. Une bande-annonce et des images utilisant de ces technologies révolutionnaires sont disponibles ci-dessus et en page suivante.