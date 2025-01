DOOM: The Dark Ages sera un bac à sable démentiel et accessible à tous, son gameplay brutal dévoilé

Page 1 : Présentation, gameplay et date de sortie de DOOM: The Dark Ages

En juin dernier, Bethesda et id Software dévoilaient lors du Xbox Games Showcase 2024 la prochaine aventure du Slayer, un DOOM: The Dark Ages qui poursuivra la construction du lore autour de notre massacreur de démons favori en nous faisant découvrir son passé lorsqu'il était une Sentinelle d'Argent D'Nur, soit avant les évènements de DOOM (2016) et sa suite DOOM Eternal. Nous avions donc rendez-vous ce jeudi pour un Xbox Developer_Direct, qui a été précédé par plusieurs fuites. Si celle d'une vidéo plus technique qu'autre chose n'était pas bien grave, celle de la date de sortie du FPS était évidemment plus malheureuse. Pour autant, cela n'a clairement rien gâché au spectacle, bien au contraire, car ce nouvel épisode s'annonce complètement fou !

Pour commencer, DOOM: The Dark Ages sortira donc bien le 15 mai 2025 sur PS5, Xbox Series X|S, PC (Steam et Microsoft Store), ainsi que dans le Game Pass. Tout simplement décrit comme le plus ambitieux à ce jour et un parfait point d'entrée puisque son histoire mènera à DOOM (2016), il proposera de larges zones à explorer selon notre bon vouloir et un tout nouvel armement plus mortel que jamais faisant du Slayer un véritable tank. Quant à la question cruciale de la bande-son, elle a été composée par Finishing Move, derrière celles de Halo Wars 2, Borderlands 3 et bien d'autres titres connus.

Vous pouvez retrouver ci-dessous les détails de la présentation retranscrits par Xbox Wire et des visuels en page suivante.

Combat L’action dans DOOM: The Dark Ages propose une expérience viscérale, centrée sur la puissance brute que le Slayer incarne. Attendez-vous à des compétences de mêlée dévastatrices et au retour du strafe, cette manœuvre classique de DOOM. Comme l’explique l’équipe : dans DOOM Eternal, vous étiez un avion de chasse ; dans DOOM: The Dark Ages, vous serez une machine de guerre implacable, prêt à tenir bon et à affronter l’enfer de face. Un arsenal inédit d’armes de mêlée, combiné à un tout nouveau système de compétences dédié, vous permettra de vous rapprocher de vos ennemis pour leur infliger des dégâts colossaux. Parmi les armes présentées lors de l’évènement, on retrouve : La Scie-bouclier , une arme polyvalente capable de bloquer les tirs ennemis, de décapiter vos adversaires à distance ou encore de vous aider à traverser des obstacles environnementaux ;

, une arme polyvalente capable de bloquer les tirs ennemis, de décapiter vos adversaires à distance ou encore de vous aider à traverser des obstacles environnementaux ; Un fléau clouté gigantesque , parfait pour pulvériser les hordes démoniaques ;

, parfait pour pulvériser les hordes démoniaques ; Un gantelet électrique , conçu pour paralyser et écraser les ennemis les plus redoutables ;

, conçu pour paralyser et écraser les ennemis les plus redoutables ; Une masse imposante, équipée de pointes, qui mêle brutalité et puissance pure. Chaque arme offre des combos et options d’amélioration uniques, renforçant l’immersion et la diversité des combats. « L’objectif, c’est d’être toujours dans le feu de l’action », explique Hugo Martin, le Directeur du jeu. « Notre objectif était de créer une boucle de gameplay fluide, intuitive et innovante, facile à prendre en main, mais avec une vraie profondeur. Une expérience qui offre une nouvelle vision de la puissance du Slayer, tout en restant fidèle à ce qui fait l’essence de DOOM. Après tout, qui n’a jamais rêvé de devenir une machine de guerre implacable en pleine bataille contre les armées de l’enfer ? » Mais DOOM ne serait pas DOOM sans ses célèbres armes à feu. Et ici, le tir de précision haut de gamme est toujours au rendez-vous. Parmi les armes à distance dévoilées, nous avons pu voir : Un imposant fusil à double canon , capable de démolir tout sur son passage ;

, capable de démolir tout sur son passage ; Une arme énergétique paralysante , idéale pour neutraliser les ennemis à distance ;

, idéale pour neutraliser les ennemis à distance ; Une mitrailleuse complètement démente, fabriquant des munitions ultra-rapides à partir de crânes écrasés. Cet arsenal totalement inédit est conçu pour affronter les démons les plus imposants et les batailles les plus brutales jamais vues dans un jeu DOOM. Et parce que de plus gros démons nécessitent de plus grosses batailles, les amateurs de mechas vont être comblés. Dans DOOM: The Dark Ages, vous pourrez piloter votre propre Atlan, un mecha gigantesque conçu pour affronter des ennemis d’une échelle titanesque. Une séquence montrée lors du Developer_Direct ressemblait à un combat de kaijus, avec l’Atlan lançant des coups destructeurs contre un démon aussi grand qu’un immeuble. Ces moments de combat épique emmènent l’action de DOOM à une toute nouvelle échelle. Et si cela ne suffisait pas, l’équipe a poussé encore plus loin le côté fantasy avec une arme supplémentaire totalement unique : Un dragon cybernétique géant, équipé de mitrailleuses lourdes, ce dragon peut fondre sur vos ennemis depuis les airs et les réduire en morceaux. Et le mieux ? Vous pouvez grimper sur son dos et faire pleuvoir la destruction en combat aérien. Bien que la devise interne de DOOM: The Dark Ages soit « Tenir bon et se battre », cet équipement introduit un élément de combat aérien à la sauce fantasy, qui s’annonce extrêmement fun. Le dragon et l’Atlan ne sont pas juste des gadgets : ils disposent chacun de leurs propres arbres d’amélioration. Au fur et à mesure que vous les utiliserez, ils deviendront encore plus puissants et efficaces, offrant de nouvelles stratégies pour dominer vos adversaires. Exploration Dans DOOM: The Dark Ages, le Slayer plonge dans un monde mystérieux issu de son passé. Ce monde est enveloppé de forêts sombres, de structures colossales, de donjons périlleux et de champs de bataille ancestraux. Le décor mêle les paysages infernaux emblématiques de DOOM à une ambiance médiévale oppressante. La juxtaposition entre les armes high-tech, les démons cybernétiques et ce cadre fantastique imposant crée une esthétique aussi frappante qu’inoubliable. Pour la première fois dans un jeu DOOM, vous pourrez explorer ces environnements avec une liberté rarement vue dans la série. Les niveaux de DOOM: The Dark Ages abandonnent en partie la linéarité des opus précédents : vous avez le contrôle total sur les zones à explorer et les objectifs à accomplir. Ce nouvel opus agit comme un véritable bac à sable DOOM, un terrain de jeu où semer le chaos à votre manière. De plus, c’est l’univers le plus vaste jamais conçu dans un jeu DOOM. L’arme emblématique Scie-Bouclier, mentionnée précédemment, joue aussi un rôle clé dans l’exploration. Elle vous permettra de traverser des ponts effondrés, d’escalader des structures, d’ouvrir des passages secrets et de briser des coffres remplis de trésors. L’exploration n’est pas seulement encouragée, elle est activement récompensée par du butin, des améliorations et des secrets bien cachés. « C’est la puissance par la progression, qui conduit à l’exploration », explique Hugo Martin. « Chaque objet essentiel pour dominer The Dark Ages est soit détenu par vos ennemis, soit dissimulé dans le monde. Cherchez, découvrez, détruisez ! » Histoire Avec DOOM: The Dark Ages, l’équipe d’id Software mise grand sur la narration. L’objectif ? Rendre l’histoire et le lore de l’univers DOOM plus accessibles que jamais, en faisant passer les moments forts du codex à des cinématiques spectaculaires pour un impact maximal. « Au début de notre histoire, le Slayer est emprisonné et l’équilibre des forces entre le bien et le mal est en train de basculer. Le temps presse, » explique Hugo Martin. « Notre héros, un outsider redouté, se retrouve parmi un peuple en péril. Sa force est contrôlée par des dieux qu’ils servent, dans un monde assiégé par un mal ancestral. » Pour l’instant, le scénario principal reste encore entouré de mystère, mais l’équipe a révélé que nous rencontrerons de nouveaux personnages captivants, d’anciens alliés familiers et bien sûr, des ennemis aussi terrifiants qu’inoubliables. Cette intrigue servira également de préquelle directe aux évènements de DOOM (2016), s’inscrivant comme une véritable « origin story » pour les deux jeux précédents. C’est un récit d’action à la hauteur de la légende du Slayer et nous avons hâte d’en découvrir tous les secrets.

Si vous êtes aussi chaud que les flammes de l'enfer après avoir vu et lu tout cela, sachez que DOOM: The Dark Ages est d'ores et déjà disponible en précommande chez Gamesplanet à partir de 71,99 €.