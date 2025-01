DOOM: The Dark Ages, une vidéo en fuite qui se veut contemplative

Vous n'êtes désormais pas sans le savoir, c'est ce jeudi soir que va être diffusé un Xbox Developer_Direct dans lequel nous aurons des nouvelles de DOOM: The Dark Ages, le prochain FPS d'id Software qui nous plongera dans le passé du Slayer dont nous avons suivi les aventures dans DOOM (2016) et DOOM Eternal. Le jeu édité par Bethesda était déjà coutumier des fuites et a hélas vu sa date de sortie fuiter en amont de la présentation. Mais ce n'est pas tout, car une vidéo a fait surface sur la Toile, qui nous en montre un peu plus à son sujet.

Rassurez-vous, il n'y a à priori pas de lien direct avec ce qui sera diffusé ce soir, car la séquence filmée ci-dessus proviendrait d'une présentation privée de NVIDA, dont plusieurs extraits sont clairement présents dans la vidéo dédiée au DLSS 4 visible plus bas, diffusée dans le cadre du CES 2025. Cela ne la rend pas moins intéressante.

Nous retrouvons donc le Doom Slayer alors aux commandes d'un groupe de Sentinelles Nocturnes d'Argent D'Nur avant un tour d'horizon de différents décors jonchés de cadavres, dont un champ de bataille sous la pluie et des intérieurs servant sous doute à mettre en avant leur éclairage avec le ray-tracing.

Avec tout ça, nous n'avons qu'une hâte, en voir plus de DOOM: The Dark Ages d'ici quelques heures. Il est pour rappel attendu sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam), ainsi que dans le Game Pass évidemment.

DOOM Eternal est lui actuellement vendu à seulement 9,25 € chez Gamesplanet.