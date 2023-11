Remnant 2 : le DLC The Awakened King accessible pour tous et une chanson bruyante

Gunfire Games et Gearbox Publishing ont lancé cette semaine The Awakened King, le premier DLC de Remnant 2, leur jeu d'action et de tir à la troisième personne. Un contenu additionnel qui marque le réveil du Vrai Roi corrompu par la Racine et qui déchaîne les tempêtes depuis son retour dans son château.

Les joueurs vont donc avoir une nouvelle région dans le monde de Losomn à explorer, avec comme objectif d'arrêter le Vrai Roi et percer ses secrets. Un DLC accessible via la Pierre-monde ou dans le mode Campagne, de manière aléatoire. Les studios précisent que l'histoire de The Awakened King est accessible pour tous les joueurs, mais il faudra quand même posséder le contenu additionnel pour utiliser les objets liés au DLC. David Adams, président de Gunfire Games et directeur du jeu, commente :

Ici, chez Gunfire, nous sommes époustouflés par le soutien inébranlable de notre incroyable communauté et son enthousiasme pour Remnant 2. Nous sommes ravis d'ouvrir un nouveau chapitre avec le premier de nos trois DLC en préparation. The Awakened King est la première extension majeure pour Remnant 2, ajoutant un nouvel arc narratif à Losomn, l'archétype du ritualiste – que nous avons hâte que les fans découvrent –, et bien plus encore. Nous espérons que les joueurs aimeront ce premier DLC, avec davantage de contenu à venir !

Par ailleurs, les studios ont dévoilé cette semaine Wielder of the Plague, une chanson composée par Matt Heafy qui avait été teasé cet été. Les fans du chanteur et guitariste de Trivium ne sont pas dépaysés, c'est à découvrir juste ici :

The Awakened King est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, contre 9,99 € ou dans un pack à 24,99 €, qui inclura les deux autres DLC de Remnant 2. Vous pouvez retrouver le jeu de base à partir de 29,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.