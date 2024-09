Remnant 2 : l'ultime DLC The Dark Horizon présenté et daté aux côtés d'une belle mise à jour gratuite

Page 1 : Bande-annonce du mode Boss Rush et teaser du DLC The Dark Horizon

Les développeurs de Gunfire Games sont actuellement en train de développer un nouveau jeu Darksiders encore bien mystérieux à l'heure actuelle. En attendant d'en savoir plus à son sujet, c'est son dernier titre en date qui va prochainement recevoir ses dernières nouveautés, nous parlons évidemment de Remnant 2. Lancé en juillet 2023, il a ensuite accueilli en fin d'année dernière le DLC The Awakened King avec sa classe Ritualiste. En avril dernier, c'est sa deuxième extension payante The Forgotten Kingdom avec le Convocateur qui a permis de prolonger l'expérience. Il en restait donc une troisième promise dès le départ et elle vient d'être dévoilée aux côtés d'une belle surprise gratuite qui est la star d'une nouvelle bande-annonce :

Remnant 2 va donc accueillir un mode Boss Rush qui sera disponible le mardi 24 septembre au travers d'une mise à jour, sans frais supplémentaires. Comme son nom l'indique, il permettra d'affronter les boss de l'aventure et sera accessible via la Pierre-Monde du Service 13 à l'instar des modes Campagne et Aventure, avec un choix de difficulté. Au menu, Triple menace (trois boss), Épreuve du feu (sept boss) et Le Défi (dix-neuf boss), de quoi occuper un bon moment, surtout qu'il y aura des hordes d'ennemis, dont une Aberration, entre chaque. Il sera possible d'y accéder en solo ou multijoueur et divers bonus passifs et/ou de statistiques seront octroyés au fur et à mesure de la progression.

Mais ce n'est pas tout, car la mise à jour inclura également une fonctionnalité inédite pour le système de fragments, les prismes. Ils pourront monter en niveau, octroyant également tout un tas de bonus.

Quant au DLC The Dark Horizon, il a simplement été teasé en nous montrant le nouvel Archétype nommé le Garde, alors qu'il déploie un drone en étant sur N'Erud, faisant pas mal penser à un Gardien de Destiny pour le coup. Nous en saurons plus à son sujet la semaine prochaine.

Les joueurs retourneront sur N'Erud, où ils découvriront une section du vaisseau mystérieusement préservée, où des cultures extraterrestres sont entretenues par une armée de robots afin de nourrir des habitants depuis longtemps disparus. Corrompues par les ravages du temps, des IA rebelles et des créations mécaniques menacent les nomades pendant qu'ils cherchent à percer les secrets de l'entité cosmique qui domine ce paysage. Dans cette nouvelle intrigue, les joueurs devront percer les secrets du monde fantomatique de N'Erud, où ils découvriront de nouveaux donjons, un système de déplacement par drone inédit, obtiendront de l'équipement puissant et un nouvel archétype : le Garde. Ils rencontreront des alliés inattendus et affronteront de nouvelles menaces sur le chemin qui les mènera à l'entité colossale qui surveille N'Erud !

Vous trouverez ci-dessous les principales nouveautés de ce contenu payant, lui aussi attendu le 24 septembre.

Une intrigue, des donjons et une nouvelle zone dans le monde de N'Erud - Plongez dans les profondeurs de N'Erud et embarquez pour une toute nouvelle intrigue où les joueurs découvriront un endroit mystérieux préservé des affres du temps, à la recherche des secrets sur l'entité colossale qui domine l'horizon.

- Plongez dans les profondeurs de N'Erud et embarquez pour une toute nouvelle intrigue où les joueurs découvriront un endroit mystérieux préservé des affres du temps, à la recherche des secrets sur l'entité colossale qui domine l'horizon. Nouveau système de déplacement par drone - Dans ce nouvel environnement, les joueurs découvriront un nouveau système de déplacement par drone qui leur permettra de parcourir le monde et lever le voile sur les origines de la présence menaçante qui pèse sur eux. Avec ce système, les joueurs ont la possibilité de choisir quelles parties du monde ils souhaitent explorer et même la manière dont ils veulent affronter le nouveau boss de monde.

- Dans ce nouvel environnement, les joueurs découvriront un nouveau système de déplacement par drone qui leur permettra de parcourir le monde et lever le voile sur les origines de la présence menaçante qui pèse sur eux. Avec ce système, les joueurs ont la possibilité de choisir quelles parties du monde ils souhaitent explorer et même la manière dont ils veulent affronter le nouveau boss de monde. Un nouvel archétype - le Garde - Complémentaire de n'importe quel style de jeu, le garde peut toujours compter sur son arme secrète : un drone entièrement automatisé qui le protège, le soigne et attaque même les ennemis. Le compagnon idéal sur le champ de bataille.

- Complémentaire de n'importe quel style de jeu, le garde peut toujours compter sur son arme secrète : un drone entièrement automatisé qui le protège, le soigne et attaque même les ennemis. Le compagnon idéal sur le champ de bataille. De nombreux objets et des armes puissantes enrichissant le gameplay - Équipez votre nomade pour survivre à une version encore plus mortelle de N'Erud en choisissant parmi une multitude de nouveaux modificateurs et armes, ainsi que d'autres objets tels que des amulettes et des anneaux.

- Équipez votre nomade pour survivre à une version encore plus mortelle de N'Erud en choisissant parmi une multitude de nouveaux modificateurs et armes, ainsi que d'autres objets tels que des amulettes et des anneaux. De nouveaux boss, personnages et terrifiantes créatures - Des menaces d'origine inconnue émergent d'une civilisation éteinte depuis la nuit des temps, avec des IA rebelles et des créations mécaniques tapies dans chaque recoin, offrant de nouveaux défis à tous les joueurs.

Remnant 2 est pour rappel disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Vous pouvez l'obtenir à partir de 29,99 € sur Amazon. Il est également en promotion chez Gamesplanet au prix de 24,99 €.