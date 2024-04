Remnant 2 : le Convocateur déchaîne les éléments dans une excitante bande-annonce de gameplay

La semaine dernière, Arc Games et Gunfire Games ont dévoilé le deuxième DLC de Remnant 2 faisant suite à The Awakened King, se nommant The Forgotten Kingdom et qui nous emmènera dans la jungle. Parmi les nouveautés se trouve une fois de plus une classe inédite. Après le Ritualiste qui se la jouait sorcier avec des flingues, c'est donc le Convocateur qui va être ajouté la semaine prochaine et dont nous découvrons les capacités en vidéo. Comme ne le dit pas son nom, il est en lien avec la nature, une sorte de shaman dont les pouvoirs proviennent des esprits de Yaesha.

Si vous aimez manier les éléments et la nature, ces différents Talents devraient vous plaire !

Bonus principal : Visionnaire - Permet aux joueurs de repousser les limites de leurs talents en accordant des charges de talents doublées et en réduisant leurs temps de recharge pour les deux archétypes équipés.

Talent : Voie de Kaeula - Le Convocateur invoque un orage suivi d'une puissante marée. Les ennemis pris à l'intérieur sont ralentis et frappés de façon périodique par la foudre, tandis que les alliés bénéficient d'un bonus de hâte !

Talent : Voie de Meidra - Le Convocateur revigore le champ de bataille et applique Mélancolie aux ennemis. Les alliés dans la zone de régénération reçoivent des soins continus et du vol de vie contre les cibles atteintes de Mélancolie.

Talent : Voie de Lydusa - Imprègne le Convocateur de la puissance du sable pour permettre à ses dégâts à distance d'infliger Friable. Cet effet augmente ses chances de coup critique et ses dégâts critiques, et crée des éclats de sable sur les ennemies affectés pouvant être utilisés pour déclencher une attaque de zone dévastatrice.

Trait d'archétype : Pur talent - Augmente la durée de tous les talents compatibles. Le choix idéal pour ceux qui veulent profiter plus longtemps des nombreux bonus d'archétype redoutables de Remnant II !

La sortie de The Forgotten Kingdom dans Remnant 2 est pour rappel fixée au 23 avril sur l'ensemble des plateformes (PS5, Xbox Series X|S et PC).