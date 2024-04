Remnant 2 ira se perdre dans la jungle avec son deuxième DLC The Forgotten Kingdom, déjà daté

Désormais édité par Arc Games, le nouveau nom de Gearbox Publishing San Francisco qui n'a pas été racheté avec le reste de Gearbox Entertainment par Take-Two, rien ne change pour Remnant 2, dont les développeurs de Gunfire Games ont promis de délivrer pas moins de trois DLC. Le premier baptisé The Awakened King est paru en fin d'année dernière et a introduit le Ritualiste en Archétype jouable ainsi qu'une intrigue nous confrontant au Vrai Roi corrompu par la Racine. Depuis, le jeu s'est même invité dans le Game Pass avec son prédécesseur. Si vous attendiez impatiemment le prochain contenu payant, il sera bientôt disponible et a été dévoilé ce jeudi au détour d'une première bande-annonce qui plante le décor de cette future aventure dans The Forgotten Kingdom.

Ce deuxième DLC The Forgotten Kingdom sera disponible le mardi 23 avril et coûtera 9,99 € si vous l'achetez individuellement, le pack contenant les trois étant lui vendu 24,99 €. Cette fois, c'est dans la jungle que prendra place l'action face à des êtres faits de pierre, avec comme intrigue la recherche d'un royaume disparu, comme l'indique son nom.

Les joueurs devront reconstituer l'histoire oubliée de la tribu perdue de Yaesha, tandis qu'ils tentent d'étancher la soif de vengeance d'un ancien esprit de pierre du nom de Lydusa. Résistez à la souffrance, la traîtrise et la mort qui hantent désormais les jadis splendides ziggourats de ces terres, tandis que les pierres vivantes de Lydusa errent parmi les ruines d'une civilisation oubliée, à la recherche de sang frais. Dans cette toute nouvelle intrigue, les joueurs doivent faire la lumière sur les secrets de la tribu perdue en explorant une nouvelle zone chargée de mystère dans le monde de Yaesha. Là, ils découvriront de nouveaux donjons, mettront la main sur de l'équipement puissant — dont un nouvel Archétype : le Convocateur — rencontreront des alliés inattendus et affronteront de nouvelles menaces dans leur quête pour restaurer un semblant de paix dans le royaume oublié.

Une nouvelle classe qui sera introduite plus en détail dans une bande-annonce prévue pour la semaine prochaine sera également ajoutée.

Pour rappel, Remnant 2 est disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Le dernier DLC sortira quant à lui plus tard cette année. Vous pouvez vous procurer le jeu chez Gamesplanet au prix de 49,99 € et au même tarif sur toutes les plateformes chez Micromania.