Gearbox se fait racheter pour une grosse somme, une suite d'une de ses licences officialisée

Embracer a voulu se constituer un empire vidéoludique, mais le château de cartes a bien vite montré des signes d'affaissement ces derniers mois, entraînant de nombreux licenciements et la fermeture de certains studios comme Free Radical Design et Volition. Sous un prétexte lié à la géopolitique internationale, le groupe a récemment annoncé se séparer de Saber Interactive et d'une partie des studios sous son égide contre 247 millions de dollars (voire près de 500 millions avec 4A Games et Zen Studios), mais ce n'est pas terminé. La rumeur voulait également qu'Embracer Group cherche à vendre Gearbox Entertainment et c'est finalement bien le cas. Alors, qui est l'heureux élu ? Eh bien, un éditeur avec lequel l'entité était déjà très proche et que vous connaissez forcément : Take-Two Interactive !

La société dirigée par Strauss Zelnick a sorti les gros billets pour cette transaction comme l'indique son communiqué de presse (voir ici celui d'Embracer), puisqu'elle est évaluée à près de 460 millions de dollars. Pour rappel, le merger qui avait eu lieu en 2021 résultait d'une transaction estimée à 1,3 milliard de dollars sur six ans, avec d'avance un versement de 363 millions (188 millions en cash et 175 millions en parts divisées équitablement sur 12 et 24 mois) et des clauses d'earn out financier jusqu'à 715 millions et opérationnel jusqu'à 300 millions sur les six années suivantes. Comprenez par là que le désinvestissement dont il est question à présent ne se fait pas spécialement à perte pour Embracer, surtout qu'il conserve une partie des assets de Gearbox Entertainment.

De cette manière, Take-Two Interactive va entrer en possession de Gearbox Software (Frisco, Texas), Gearbox Montréal, Gearbox Studio Quebec, ainsi que des licences Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands, Homeworld, Risk of Rain, Brothers in Arms et Duke Nukem.

Quant à Embracer Group, il conserve Gearbox Publishing San Francisco (ex Perfect World Entertainment) qui sera renommé, avec les droits d'édition de la licence Remnant, du futur Hyper Light Breaker et de certains projets notables non annoncés, Cryptic Studios et ses MMO Neverwinter Online et Star Trek Online, Lost Boys Interactive et Captured Dimensions.

Du côté de Gearbox, l'entité opérera désormais en tant que studio au sein de 2K qui est un partenaire de longue date, toujours avec Randy Pitchford comme CEO et la même équipe managériale. L'acquisition devrait être bouclée très rapidement avant la fin du premier trimestre de l'année fiscale 2025 de Take-Two, soit avant le 30 juin 2024.

Vous trouverez ci-dessous les différentes déclarations des représentants de Take-Two et Embracer.

« Notre acquisition de Gearbox est un moment passionnant pour Take-Two et renforcera notre talent créatif de pointe et notre portefeuille de propriété intellectuelle détenue, y compris la franchise emblématique Borderlands », a déclaré Strauss Zelnick, président et CEO de Take-Two. « Cette combinaison améliore le profil financier de nos projets existants avec Gearbox et nous offre l'opportunité de générer une croissance accrue à long terme en tirant parti de toutes les ressources de Take-Two dans toutes les initiatives passionnantes de Gearbox. » « Avec près de 20 ans de collaboration, Gearbox a joué un rôle essentiel dans notre succès, compte tenu de sa capacité unique à créer des expériences de divertissement interactives mettant en vedette des personnages bien-aimés, de nouveaux mondes passionnants et une narration humoristique », a ajouté David Ismailer, président de 2K. « Nous sommes ravis d'accueillir Randy Pitchford et son équipe de développeurs passionnés et talentueux chez 2K et nous sommes impatients de publier de nombreux projets à l'avenir en tant que collègues. Nous avons adoré collaborer avec Gearbox sur chaque itération de la franchise Borderlands et sommes ravis de participer activement au développement du prochain opus de la série. » « Unir nos forces avec Take-Two Interactive et 2K aidera Gearbox à passer au niveau supérieur », a déclaré Randy Pitchford, fondateur et CEO de Gearbox Entertainment. « Take-Two et 2K ont démontré à plusieurs reprises leur engagement envers notre moteur de génération de créativité, de bonheur et de profit. Nous avons placé la barre [haute] en matière de divertissement interactif et obtenu des résultats remarquables avec des jeux révolutionnaires et record lorsque nous avons travaillé ensemble en toute indépendance en tant que partenaires. Je suis incroyablement enthousiasmé par ce que nous pouvons accomplir maintenant que nous sommes pleinement unis. » « L'annonce d'aujourd'hui marque le résultat du processus de désinvestissement structuré final et constitue une étape importante dans la transformation d'Embracer vers l'avenir avec une dette nette nettement inférieure et un flux de trésorerie disponible amélioré. Grâce à cette transaction, nous réduisons les risques commerciaux et améliorons la rentabilité à mesure que nous nous transformons en une entreprise plus simple et plus ciblée. Après avoir évalué plusieurs options pour Gearbox, je suis heureux que nous soyons parvenus à une solution qui est dans le meilleur intérêt de toutes les parties intéressées. Randy et l'équipe ont été d'excellents membres d'équipe au cours des dernières années, et je tiens à les remercier tous pour cela. En tant que l'un des plus grands développeurs de jeux au monde, je suis convaincu que Gearbox continuera à innover et à prospérer dans sa nouvelle maison au sein de Take-Two », déclare Lars Wingefors, cofondateur et PDG d'Embracer. « En tant qu'actionnaire important à long terme du groupe Embracer, je crois en la stratégie du groupe Embracer pour l'avenir et je suis entièrement convaincu que cette transaction est le meilleur scénario possible et un arrangement net positif évident pour Embracer Group, pour Take-Two et, bien sûr, pour Gearbox Entertainment. Mon principal intérêt est toujours Gearbox, en particulier notre talent et nos clients. Je tiens personnellement à assurer les fans de nos jeux que cet arrangement garantira que les expériences que nous avons en développement chez Gearbox seront les meilleures possible », déclare Randy Pitchford, fondateur et CEO de Gearbox Entertainment.

Oui, vous avez bien lu et ce n'est pas réellement une surprise, mais le développement d'un nouveau Borderlands est donc officialisé ! Nous apprenons d'ailleurs que Gearbox a actuellement six projets à diverses étapes de production, dont cinq suites, avec au moins une nouvelle licence. Homeworld 3 est compté dans le lot.

Take-Two peut donc se frotter les mains et remercier les millions obtenus notamment grâce à GTA Online. En attendant Borderlands 4, ou quel que soit son nom, vous pouvez retrouver les précédents épisodes et leurs DLC chez Gamesplanet si vous jouez sur PC.

Voir aussi : CINEMA : Borderlands, une première bande-annonce complètement barrée, mais est-ce suffisant ?