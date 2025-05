Switch 2 : Nintendo a fait une grosse erreur lors de l'annonce et s'en excuse

L'après-midi du 2 avril 2025 a été chargée pour les fans de Nintendo, le constructeur japonais a présenté sa Switch 2, mais également ses futurs jeux, tiers ou first party. En plus des informations dévoilées pendant le Direct, le site officiel de Nintendo regorgeait d'autres détails, affirmant notamment que la Switch 2 serait compatible HDR et VRR, avec un framerate jusqu'à 120 Hz sur les TV compatibles. Une information rapidement mise à jour, supprimant la mention du VRR en mode TV. Pour rappel, le Variable Refresh Rate synchronise le taux de rafraîchissement de l'écran avec les images générées par la console, pour une meilleure fluidité.

Alors, la Switch 2 sera-t-elle compatible avec le VRR en mode TV, lorsqu'elle est branchée sur le dock ? NintendoLife a suivi l'affaire depuis le mois dernier et a enfin eu une réponse claire et définitive, grâce à un communiqué envoyé par Nintendo. Le constructeur japonais déclare :

La Nintendo Switch 2 prend en charge le VRR en mode Portable uniquement. Cette information erronée a initialement été publiée sur le site web de la Nintendo Switch 2, et nous nous excusons pour cette erreur.

Oui, Nintendo admet s'être trompé, c'est rare. Compte-t-il améliorer son dock pour prendre en charge le VRR, via une mise à jour gratuite du firmware ? Le constructeur rajoute :

Nous n'avons rien à annoncer à ce sujet.

Selon certains spécialistes comme Digital Foundry, qui a dévoilé récemment les spécificités techniques de la console, le constructeur japonais aurait opté pour un convertisseur DisplayPort vers HDMI qui ne prendrait pas en charge le VRR. Pour faire simple : le 5 juin prochain, le VRR sera uniquement disponible sur l'écran de la Switch 2 en mode Portable.

