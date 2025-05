Switch 2 : cette grosse franchise de jeux de course bientôt sur la console de Nintendo ?

La semaine prochaine, Nintendo sortira sa prochaine console, la Switch 2, une machine évidemment bien plus puissante que celle lancée en 2017 et qui fera tourner de gros jeux comme Cyberpunk 2077, Final Fantasy VII Remake ou encore Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard. Cela donne des idées aux éditeurs et développeurs tiers, surtout ceux qui boudent les consoles peu puissantes du constructeur japonais depuis de longues années.

EA Games et Codemasters viennent de lancer cette semaine F1 25, un jeu de course et de simulation sous licence officielle FIA et qui, cette année, sort uniquement sur les plateformes de dernière génération (PC, PS5 et Xbox Series X|S). Dans un entretien accordé à Traxion, le directeur créatif de la franchise Gavin Cooper a affirmé qu'il envisage de porter ses jeux F1 sur Switch 2 à l'avenir, mais rien n'est certain :

Nous avons besoin de personnes intelligentes pour examiner la question et voir ce que la console peut réellement faire et si elle convient réellement au type d’expérience qu’est la F1. Nous aurons certainement ces conversations en interne, mais nous ne pouvons rien dire à ce sujet pour le moment.

Voilà une excellente nouvelle pour les amateurs de sim racing, espérons que cela se concrétise ! Pour rappel, la Switch 1 n'a accueilli qu'un seul titre avec des Formule 1, le jeu de gestion F1 Manager 2024 de Frontier Developments., qui nous demande de gérer notre écurie et nos stratégies de course en tant que team principal. Aucun pilotage dans ce titre donc. Codemasters, de son côté, avait porté GRID Autosport sur Switch 1, mais la franchise F1 n'est plus présente sur une console Nintendo depuis F1 2011 sur 3DS et F1 2009 sur Wii ! Cette année-là, le quadruple Champion du monde des pilotes Max Verstappen soufflait sa 12e bougie et Andrea Kimi Antonelli avait seulement trois ans, soit tout juste l'âge pour y jouer, selon le PEGI.

