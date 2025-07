Switch 2 : un jeu de combat apprécié dévoile sa date de sortie, avec une grosse déception

2K Games continue de porter ses jeux sur Switch 2





Lors de la présentation de la Switch 2 en avril dernier, Nintendo a confirmé l'arrivée d'un tas de jeux sur sa nouvelle plateforme, que ce soit des exclusivités first party, des versions améliorées de ses anciens titres ou des jeux développés par des studios tiers. 2K avait notamment annoncé des portages de Borderlands 4 et Civilization VII, mais aussi de ses jeux de sport NBA 2K et WWE 2K, sans préciser les opus en question.

Quand sortira WWE 2K25 sur Switch 2 ?





Cette semaine, 2K Games annonce que WWE 2K25 arrivera sur Nintendo Switch 2, sa date de sortie est fixée au 23 juillet 2025. Les précommandes sont déjà lancées sur l'eShop, il faudra débourser 69,99 € pour l'édition Standard, 99,99 € pour l'édition Deadman et 129,99 € pour l'édition The Bloodlines, comme sur les autres plateformes.

Une édition physique décevante





Une édition physique a également été confirmée, mais elle va décevoir les collectionneurs. Comme le rapporte Gematsu, WWE 2K25 sera proposé sous forme de code de téléchargement dans la boîte, comme Civilization VII... Pourtant, les premières tendances montrent que les jeux sur cartouches se vendent bien mieux que les autres sur Switch 2.

Un jeu de catch déjà disponible sur d'autres plateformes





WWE 2K25 est déjà disponible sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, il a récolté une moyenne de 80/100 sur Metacritic, mais les joueurs l'ont noté 6,3/10. Même son de cloche sur Steam avec des évaluations « moyennes ». Développé par Visual Concepts, le jeu inclut plus de 300 combattants et combattantes issus du milieu du catch, un mode Showcase, un mode scénarisé Mon Ascension avec une star personnalisable et du multijoueur en ligne.

Si vous jouez sur d'autres plateformes, WWE 2K25 est déjà bradé à partir de 32,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Leclerc et Gamesplanet.