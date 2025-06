Mario Kart World : Nintendo explique ce changement par rapport à Mario Kart 8 Deluxe

Des changements qui passent mal





Au début du mois, Nintendo a lancé sa Switch 2 et pour accompagner cette nouvelle console, il a également sorti Mario Kart World. Le jeu de course avec Mario et ses amis fait le bonheur des joueurs, c'était du moins le cas jusqu'à l'arrivée de la mise à jour 1.1.2. Avant lui, en choisissant une piste aléatoire en Course VS, le jeu lançait forcément une course classique en trois tours. Désormais, il y a une chance sur deux qu'une piste en ligne droite soit choisie, un format que n'apprécient pas vraiment les joueurs. Mais d'autres fans se plaignent d'un changement bien différent, qui n'a rien à voir avec cette mise à jour.

Un tas de pilotes, oui, mais du Royaume Champignon uniquement





Dans Mario Kart World, les joueurs peuvent incarner de nombreux personnages, tous issus de l'univers de Mario. Les personnages principaux ont droit à des costumes alternatifs, mais il est également possible de sélectionner des pilotes plus insolites, comme la déjà célèbre Vache. Cependant, contrairement à Mario Kart 8 Deluxe, aucun personnage issu d'autres franchises de Nintendo n'est disponible. Adieu Link de The Legend of Zelda, Marie et les Villageois d'Animal Crossing ou encore les Inklings de Splatoon. Un changement qui déçoit certains fans.

Nintendo justifie l'absence des personnages d'autres franchises





Pourquoi un tel choix ? Eh bien Kosuke Yabuki, producteur de Mario Kart World, s'est entretenu avec Ouest-France et évoque une raison pour le moins étonnante :

En tant que développeurs, cela nous aurait paru incongru d’ajouter des personnages d’autres jeux dans cet univers. Et cela ne nous semblait pas nécessaire, étant donné tout ce que l’on pouvait déjà faire avec Mario. On se demande forcément comment les joueurs vont percevoir ce casting. Mais il y a tellement de personnages et tellement de costumes que chaque joueur trouvera à coup sûr son bonheur.

Alors oui, entre les héros et méchants du Royaume Champignon et les personnages secondaires, il y a l'embarra du choix, mais cela n'avait pourtant rien de perturbant de voir Link ou Marie dans Mario Kart 8 Deluxe. Mais Nintendo a préféré mettre l'accent sur l'univers Mario exclusivement.

