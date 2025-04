Nintendo Switch 2 : le contenu de la boîte et du bundle avec Mario Kart World dévoilé

Depuis cette après-midi, nous savons quasiment tout de la Switch 2. Nintendo a dévoilé sa nouvelle console lors d'un long Direct, la machine n'est pas avare en nouveautés, avec notamment un écran plus grand, des Joy-Con 2 plus imposants et bien sûr une puissance améliorée par rapport à la Switch 1. Les précommandes seront lancées la semaine prochaine, alors le constructeur déballe tout sur la table.

Au lancement, la Nintendo Switch 2 sera disponible dans deux formats. La console seule, vendue 469,99 €, ou en bundle avec Mario Kart World contre 509,99 €, un jeu de course qui sera sinon disponible séparément en l'échange de 89,99 €. Oui, c'est énorme, le pack vaut clairement le coup si la console et le jeu vous intéresse. Mais que contiendront précisément ces deux boîtes ? Eh bien Nintendo nous dit tout :

Nintendo Switch 2 Console Nintendo Switch 2 ;

Joy-Con 2 (G) / (D) ;

Deux dragonnes Joy-Con 2 ;

Station d'accueil Nintendo Switch 2 ;

Support Joy-Con 2 ;

Adaptateur secteur Nintendo Switch 2 ;

Câble HDMI ultra haute vitesse ;

Informations importantes. Nintendo Switch 2 + Mario Kart World Console Nintendo Switch 2 ;

Joy-Con 2 (G) / (D) ;

Deux dragonnes Joy-Con 2 ;

Station d'accueil Nintendo Switch 2 ;

Support Joy-Con 2 ;

Adaptateur secteur Nintendo Switch 2 ;

Câble HDMI ultra haute vitesse ;

Informations importantes ;

Mario Kart World (code de téléchargement). En production limitée jusqu'à la fin de l'automne 2025 (disponible jusqu'à épuisement des stocks)

Voilà, le bundle donnera accès à Mario Kart World sous la forme d'un code de téléchargement à activer sur l'eShop, dommage pour les collectionneurs de boîtes, mais c'était déjà le cas dans les bundles de la Switch 1. Nintendo précise au passage que ce premier pack avec la console et son jeu du lancement sera en édition limitée jusqu'à la fin d'année, autant dire que s'il vous intéresse, il ne faudra pas trop tarder à craquer. Bien sûr, le constructeur devrait proposer d'autres bundles à l'avenir, pas de souci à se faire de ce côté-là.

La date de sortie de la Nintendo Switch 2 et de Mario Kart World est fixée au 5 juin 2025, les précommandes ouvriront le 8 avril sur My Nintendo Store. Vous pouvez retrouver des cartes eShop sur Amazon.