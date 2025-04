Switch 2 : prix, date de sortie, 4K, bouton C, Nintendo nous dit TOUT sur sa prochaine console

Ça y est, nous savons enfin tout sur la Switch 2, la prochaine console de Nintendo. Le constructeur avait officialisé sa machine en tout début d'année, ne dévoilant qu'une courte vidéo confirmant les rumeurs autour de son apparence. La Switch 2 est une Switch 1 améliorée, avec des Joy-Con 2 plus grands, mais pas seulement. Aujourd'hui, au cours d'un très long Nintendo Direct (à revisionner ici), le géant nippon a dévoilé bien d'autres nouveautés.

La Nintendo Switch 2 embarquera donc des Joy-Con 2 plus grands, avec une connectique magnétique. Adieu le fameux « clic » de la glissière, place au « clap », une gâchette sera dédiée au retrait des Joy-Con 2, il suffira de la presser pour libérer la manette. Toujours pas de vraie croix directionnelles, mais les touches SL et SR seront plus grandes et en métal, les joysticks seront plus gros, la finition semble plus soignée, nous aurons la possibilité de se servir des Joy-Con 2 comme d'une souris et surtout, un tout nouveau bouton fait son apparition sur le Joy-Con 2 droit, sous le bouton Home.

Nous savons enfin à quoi servira le fameux bouton C, il sera consacré à une fonctionnalité sociale : le GameChat. En appuyant sur la touche C, les joueurs auront accès à un menu GameChat pour discuter avec leurs amis grâce au microphone situé sur la console. Le micro filtre les bruits environnants et GameChat permettra de partager son écran avec ses amis, même lorsque vous jouez à des jeux différents. En plus de cela, une Caméra Nintendo Switch 2 sera vendue séparémment, pour montrer sa tête à ses amis pendant les parties, quelques jeux utiliseront sa fonctionnalité. Bien sûr, un abonnement Nintendo Switch Online sera nécessaire pour profiter de GameChat, mais une offre de découverte permettra d'essayer cette fonctionnalité gratuitement jusqu'au 31 mars 2026.

Le bloc principal sera composé d'un écran 7,9 pouces LCD compatible HDR, avec une résolution Full HD (1920x1080) et un taux de rafraîchissement à 120 Hz. La console fera d'ailleurs 13,9 mm d'épaisseur, comme la Switch 1. Nous retrouverons aussi un bouton d'alimentation, des boutons pour augmenter ou réduire le volume, un port Jack 3.5 pour brancher un casque ou des écouteurs et... deux ports USB-C. Oui, en plus du port sur la tranche inférieur pour connecter la Switch 2 à son dock, la console embarquera un second port USB-C, qui servira notamment à brancher la caméra ou recharger la console en mode Sur Table. La Switch 2 disposera également d'un support arrière qui prend toute la largeur (mais sous forme de barre fine, au contraire de celui de la Switch OLED) et bien sûr d'un emplacement pour insérer les cartouches de Switch 2, mais aussi de Switch 1, la console étant rétrocompatible.

La Switch 2 sera également compatible avec le son 3D, même sans casque conçu pour, et proposera des vitesses d'écriture et de lecture plus rapide. Cerise sur le gâteau, la Switch 2 disposera d'un espace de stockage de 256 Go ! Du côté du dock, les joueurs pourront profiter d'une image jusqu'en 4K (2160p) sur les jeux compatibles, du HDR en mode TV et d'un ventilateur pour refroidir la console et maintenir les performances stables. Les cartouches seront elles aussi plus rapides, elles reprendront le format de celles sur Switch 1, avec une couleur rouge. Côté extension de stockage, Nintendo précise que la Switch 2 sera compatible avec les cartes microSD Express uniquement, pas avec les cartes microSD standards.

Enfin, ce que vous attendiez tous : la date de sortie de la Nintendo Switch 2 est fixée au 5 juin 2025, la console sera vendue à 469,99 €. Un bundle avec Mario Kart World sera proposé contre 509,99 €, les précommandes seront lancées le 8 avril prochain, espérons que les stocks tiennent. Pour rappel, Nintendo a mis le paquet sur la production pour justement éviter les ruptures de stocks et les scalpers. Les joueurs s'étant inscits dans les temps pourront mettre les mains sur la Switch 2 avant sa sortie grâce à des évènements Experience un peu partout dans le monde. À Paris, Nintendo exhibera sa Switch 2 du 4 au 6 avril sous la verrière du Grand Palais.

