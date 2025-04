Mario Kart World : la première exclu Switch 2 officialisée avec une date de sortie et un prix délirant

Nintendo a diffusé aujourd'hui un Direct consacré à la Switch 2, l'occasion de découvrir tout ce qu'il faut savoir sur la prochaine console du constructeur, mais le géant japonais a également mis en avant des jeux vidéo. Notamment un certain Mario Kart 9, teasé dès la présentation de la Switch 2 en janvier dernier.

Aujourd'hui, nous avons eu des informations un peu plus concrètes sur cet opus qui aura la lourde tâche de succéder à Mario Kart 8, réédité en version Deluxe sur Switch (et qui compte 67 millions d'exemplaires vendus rien que sur cette dernière console). Mario Kart World sera une véritable évolution dans la franchise, avec des courses à 24 joueurs sur la grille de départ, des circuits inédits encore plus ouverts, des sponsors fictifs, des motoneiges, de nouvelles surfaces et bien sûr un tas de nouveaux objets à utiliser pour faire rager vos adversaires et prendre la première place dans le dernier virage.

Mario Kart World proposera ainsi un vaste monde ouvert à explorer dans un mode Balade, les joueurs pourront rouler librement en solo ou avec leurs amis pour découvrir des passages alternatifs et même prendre des photos. Un mode Survie demandera quant à lui de traverser toute la carte, au travers de points de passage et le dernier joueur passant un checkpoint est éliminé. Bien évidemment, les Grands Prix vont faire leur retour avec à chaque fois quatre circuits, il faudra ici concourir même entre les courses pour rejoindre la ligne de départ et il sera possible de sortir de la piste pour prendre des raccourcis !

Du côté des autres nouveautés, Mario Kart World proposera différentes conditions météorologiques et un cycle jour/nuit. Quelques images sont à découvrir sur la seconde page, nous en apprendrons davantage dans les prochains jours, un Nintendo Direct dédié à Mario Kart World sera diffusé le 17 avril prochain, à partir de 15h00.

Mario Kart World sera une exclusivité Nintendo Switch 2 et sortira en même temps que la console, le 5 juin 2025. Il y a quand même un gros point noir à souligner : le jeu sera vendu 79,99 € sur l'eShop et 89,99 € en version physique. De quoi en refroidir plus d'un...

