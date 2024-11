Nintendo : de premiers détails officiels pour la remplaçante de la Switch qui font super plaisir

Ce mardi, Nintendo dévoilait ses résultats trimestriels avec d'inévitables baisses d'année en année en raison de l'érosion des ventes de la Switch menant à des révisions des résultats attendus. Il aura toutefois fallu attendre ces dernières heures pour que nous ayons des détails sur ce qui a été dit lors du Corporate Management Policy Briefing au travers d'un document fort intéressant et même via les réseaux sociaux, car le président Shuntaro Furukawa a de nouveau pris la parole. En mai dernier, il déclarait que la remplaçante de la Switch, qui n'a toujours pas de nom officiellement connu, serait introduite au cours de l'année fiscale, soit avant le 31 mars 2025. S'il n'y a toujours rien eu de ce côté, nous avons enfin de premiers détails concrets au sujet de la console, qui ont tout pour ravir les joueurs et les rassurer.

Il a donc stipulé que cette future console « Switch 2 / Pro » permettra de jouer à nos jeux Switch, c'est-à-dire qu'elle sera rétrocompatible ! Il ne précise toutefois pas si les cartouches seront concernées ou s'il ne s'agira que de dématérialisé, mais sauf mauvaise surprise, il y a fort à parier que le futur port de cette machine pourra aussi bien accueillir les nouvelles cartes que les anciennes, quitte à faire comme avec la 3DS avec une forme n'entraînant aucune erreur d'insertion.

Ici Furukawa. Il a été annoncé durant le Corporate Management Policy Briefing du jour que les titres Nintendo Switch seront également jouables sur ce qui succèdera à la Nintendo Switch. Nintendo Switch Online sera aussi compatible avec ce qui succèdera à la Nintendo Switch. Davantage d'informations sur ce qui succèdera à la Nintendo Switch, y compris sa compatibilité avec la Nintendo Switch, seront communiquées ultérieurement.

Sans surprise, le NSO va lui perdurer, rien d'étonnant avec les différents efforts déployés récemment pour faire évoluer le service, que ce soit via le mystérieux jeu du Playtest Program ou le service sur mobiles Nintendo Music qui nécessite un abonnement. Il ouvre également la porte à une compatibilité entre les consoles, mais il faudra repasser pour savoir si ce sera ou non possible. Après tout, sur des titres comme Super Mario Party Jamboree, ce serait dommage de compliquer encore plus le jeu à plusieurs.

Vous noterez d'ailleurs que l'infographie montre les DS et Wii puis passe directement à la Switch, sans montrer les 3DS et Wii U, qui proposaient pourtant le Nintendo Network, le prédécesseur du compte Nintendo actuel, que nous retrouverons sur la prochaine console afin de conserver nos achats et historique au fil des générations. Il était temps ! La firme de Kyoto souhaite en effet ne plus rompre la relation entre les consommateurs. C'est d'ailleurs via le compte Nintendo que le NSO sera étendu à ce prochain hardware.

La transition avec la prochaine machine devrait donc se faire sans trop de frictions en conservant tout ce qui fait déjà l'identité de la Switch, soit un bon moyen pour se prémunir d'un échec commercial. Si vous comptez vous procurer une console pour les fêtes de fin d'année, le modèle OLED est vendu 310,49 € sur Amazon.

