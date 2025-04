Switch 2 : les premiers visuels de l'interface de la console dévoilés grâce au Nintendo Switch Online

Depuis le grand déballage de Nintendo concernant sa Switch 2, nous avons pu voir ses accessoires et jeux avec des bandes-annonces et du gameplay. Mais il y a bien un élément central qui ne s'était pas montré, à savoir l'interface de la console. Enfin, pas tout à fait, puisque lors du Direct, le menu des Paramètres était visible, mais ne nous donnait aucune indication quant au reste. Eh bien, plusieurs visuels officiels peuvent être aperçus au détour de la page dédiée au Nintendo Switch Online sur le site japonais, dont l'écran d'accueil.

Nous ne serons clairement pas dépaysés et, après tout, pourquoi changer quelque chose d'efficace et qui fonctionne déjà bien avec les Switch actuelles. Nous retrouverons donc toujours un système de tuiles sur une rangée centrale avec les illustrations des jaquettes des jeux, la page de notre profil en haut à gauche, ainsi que les indications d'heure, batterie et Internet dans le coin supérieur droit. Le plus gros changement viendra donc de la rangée des menus, plus sous forme de bulles séparées et avec quelques ajouts, dont les icônes déjà utilisées conserveront leur apparence connue dans l'ensemble. De gauche à droite, nous avons le Nintendo Switch Online, le GameChat lié à la touche C, ce qui semble être les Nouvelles, l'eShop, l'Album, un menu lié aux téléchargements (?), la gestion des manettes, celle des cartes de jeu virtuelles comme déjà vu lors de leur annonce, les Paramètres et la Veille. La transition devrait donc être immédiate avec une telle familiarité. Espérons juste qu'un thème sombre soit présent pour le bien de nos yeux.

Les autres visuels sont donc centrés sur l'interface de la section dédiée au NSO, reprenant dans l'ensemble celle que nous avons sur Switch, mais avec des icônes grises plus classiques sur le côté gauche. Les informations de profil et icônes créées en étant abonné seront toujours bien mises en avant. Le plus gros changement sera visiblement à trouver du côté du catalogue de titres rétro avec un affichage des jeux plus tassé nécessitant moins de scroller et évidemment l'ajout de la catégorie GameCube.

Le Nintendo Switch Online a récemment accueilli trois jeux Mega Drive supplémentaires, dont l'émulateur sera d'ailleurs toujours mis à l'écart des autres sur Switch 2. L'abonnement au NSO + Pack additionnel, qui donnera accès aux jeux GameCube, coûte 39,99 € à l'année. Vous pouvez passer par Amazon pour obtenir un code si besoin.

