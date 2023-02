Nintendo Switch Online : des jeux Game Boy et Game Boy Advance bientôt offerts aux abonnés, découvrez la liste des premiers titres disponibles !

Les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent déjà profiter d'une sélection de jeux NES et SNES, tandis que ceux qui ont choisi le Nintendo Switch Online + Pack Additionnel à 39,99 € ont en plus droit à des titres MegaDrive et Nintendo 64. Si vous aimez les jeux rétro, bonne nouvelle, Nintendo va en ajouter d'autres au service, cette fois issus de consoles portables.

Ainsi, les abonnés au Nintendo Switch Online pourront dès ce soir profiter de jeux Game Boy que sont Tetris, Super Mario Land 2 - 6 Golden Coins, The Legend of Zelda: Link's Awakening DX, Gargoyle's Quest, Game & Watch Gallery 3, Alone in the Dark: The New Nightmare, Metroid II - Return of Samus, Wario Land 3, et Kirby's Dream Land. Certains d'entre eux comme Tetris proposeront du multijoueur en local ou en ligne. D'autres jeux de cette génération seront ajoutés plus tard, comme The Legend of Zelda: Oracle of Ages et Oracle of Seasons, Pokémon: The Trading Card Game, ou Kirby Tilt 'n' Tumble.

Et, encore mieux, les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel auront eux en plus droit à des jeux Game Boy Advance ! Les premiers élus, aussi jouables dès cette nuit, sont Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3 (avec les 38 niveaux additionnels du Nintendo Reader), WarioWare, Inc.: Mega-Mini Jeux, Kuru Kuru Kururin, Mario Kart: Super Circuit, Mario & Luigi: Superstar Saga, et The Legend of Zelda: Minish Cap. Il y aura là encore du jeu en local ou en ligne entre amis possible, et des titres comme Metroid Fusion, Kirby & the Amazing Mirror, Fire Emblem, F-Zero: Maximum Velocity et Golden Sun

De quoi encore grossir le catalogue de jeux rétro de la Nintendo Switch.