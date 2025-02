Switch 2 : prix, date de sortie, un ancien employé de Nintendo se lâche

Cette année, Nintendo sortira sa prochaine console, la Switch 2. Une machine brièvement présentée en janvier dernier et qui proposera notamment des Joy-Con magnétiques et un écran plus large. Il reste cependant beaucoup d'inconnues, que ce soit du côté des spécifications techniques, des jeux ou encore du prix et de la date de sortie. Nintendo nous a donné rendez-vous le 2 avril pour en apprendre un peu plus, mais un ancien employé de la firme y va de ses prédictions.

C'est un certain Sean qui dévoile ces informations. L'ancien employé de Nintendo s'est entretenu avec Kit & Krysta, duo de vidéastes qui ont également travaillé chez Nintendo of America auparavant. D'après lui, la Switch 2 sortirait « avant la fin de l'été », probablement même « dès le début de l'été, à la fin de l'année scolaire », pour que les enfants en parlent à l'école. Une bonne stratégie pour que le bouche à oreille fonctionne et qui permettrait également aux revendeurs de préparer des bundles pour Noël. Sean indique quand même que si la console sort en fin d'année, c'est que « quelque chose n'était pas prêt ». Selon lui, Nintendo devrait lancer la Switch 2 vers la mi-juin ou à la fin du mois.

Concernant le prix, Sean y va là encore de sa prédiction et affirme que la Switch 2 devrait être vendue pour 400 $, voire 450 $ au maximum. Ce qui ferait quand même une sacrée augmentation par rapport aux 300 $ demandés pour une Switch 1 en 2017 (330 € en France, mais le prix était vite descendu à 300 € chez la plupart des revendeurs). Costco aurait quant à lui déjà affiché la Switch 2 à 499 $ CAD, soit environ 335 €, mais il ne s'agit que d'un prix de placement en attendant une officialisation de Nintendo. Par ailleurs, le constructeur japonais ne compterait pas abaisser le prix des Switch 1 et Switch 1 OLED au lancement de la Switch 2, il faudrait attendre plusieurs mois, avec le Black Friday en novembre comme ligne de mire pour les bons plans.

Concernant les spécifications techniques, Sean affirme que la Switch 2 embarquerait une puce NVIDIA, mais pas d'écran OLED, Nintendo préférait faire cette concession pour abaisser le prix. Il faudrait donc s'attendre à voir débarquer une Switch 2 OLED plus chère à l'avenir. Enfin, l'ancien employé de Nintendo suggère que le constructeur lie les précommandes réalisées sur sa boutique My Nintendo Store à un compte Nintendo Switch Online afin d'éviter les scalpers. Sony a déjà adopté cette pratique avec PlayStation Direct, cela n'a pas empêché les revendeurs peu scrupuleux d'envahir LeBoinCoin et eBay avec des produits PlayStation 30th Anniversary Collection hors de prix. De toute façon, Nintendo semble avoir déjà anticipé le problème avec une solution toute simple : produire des millions de Switch 2 la première année pour répondre à la demande.

Bien que Sean soit très bavard, tout cela reste de la spéculation de la part d'un ancien employé. Pour savoir si Sean a vu juste, rendez-vous le 2 avril prochain pour un Nintendo Direct dédié à la Switch 2.

