Switch 2 : 34 ans plus tard, Nintendo s'offre à nouveau les services de Paul Rudd pour promouvoir Mario Kart World et sa nouvelle console

Alors que jusqu'à présent toutes les générations de consoles de Nintendo arboraient un nom différent en utilisant des adjectifs rendant plus ou moins clairs qu'il s'agissait d'un nouvel appareil (à l'exception de la Wii U), le constructeur a finalement décidé de simplement numéroter la successeure de la Switch, ce qui n'est finalement pas plus mal. Parmi les joueurs, beaucoup s'attendaient à une « Super Nintendo Switch », un intitulé qui a été envisagé en interne comme évoqué lors de la table ronde à laquelle nous avons pu assister au début du mois, mais finalement non retenu puisque contrairement à la SNES, la Switch 2 sera rétrocompatible. Oui, cet argument est bien réel et il semble que le choix d'un nom ait été laborieux. Cela ne semble toutefois pas empêcher Big N. de capitaliser sur son ancienne console de salon dans le cadre de la promotion de sa nouvelle machine, puisque la branche nord-américaine a diffusé un spot publicitaire qui parlera aux joueurs les plus anciens.

La société a de nouveau fait appel à l'acteur Paul Rudd, qui bien avant d'être Ant-Man dans le MCU ou même d'apparaître au cinéma a fait ses débuts en 1991 dans une publicité pour la Super NES. Cette dernière a même été publiée sur la chaîne de Nintendo of America pour l'occasion, permettant de voir et comprendre les références, en plus de fournir une belle archive au monde entier. À l'époque, le slogan utilisé était le fameux « Now You're Playing With Power ». Les jeux first-party de l'époque alors mis en avant, à savoir F-Zero, Pilotwings et The Legend of Zelda: A Link to the Past, sont d'ailleurs jouables via le Nintendo Switch Online, ce qui n'a pas manqué d'être indiqué en description.

La course à la puissance étant désormais bien derrière la firme japonaise, la direction prise est toute autre avec un « Now You’re Playing Together », ainsi qu'une mise en avant des fonctionnalités du GameChat, de la touche C et de la caméra lors de séquences de jeu tirées de Mario Kart World. L'interface est d'ailleurs à nouveau montrée, qui ne dépaysera pas les habitués, de même que l'écran de démarrage du jeu. Nintendo a choisi de jouer la carte de l'autodérision avec des passages évidemment exagérés et quelques répliques décalées qui collent bien à l'acteur. En revanche, comme lors des précédentes présentations, il est difficile de ne pas être gêné en voyant la résolution et le framerate des parties des autres joueurs.

Pour rappel, la date de sortie de la Switch 2 et Mario Kart World est fixée au 5 juin prochain. Vous pouvez précommander le pack réunissant les deux au prix de 499,99 € à la Fnac ou chez Cdiscount.

