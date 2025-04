PREVIEW Nintendo Switch 2 : une évolution en douceur, sauf pour les prix

La Switch a été un succès phénoménal pour Nintendo depuis 2017 et sa remplaçante s'est longuement fait attendre des joueurs désirant un hardware plus performant. La concurrence sur ce créneau s'est d'ailleurs bien développée, sans toutefois avoir l'atout n°1 du constructeur japonais, ses licences. Après bien des mois, c'est finalement en janvier dernier que la firme de Kyoto s'est décidée à officiellement dévoiler sa Switch 2, première console de la marque arborant une numérotation, mais clairement pas la seule à itérer ce qui a fonctionné tout en l'améliorant. Depuis le Nintendo Direct qui lui a été dédié, les détails sur sa commercialisation et ses fonctionnalités sont donc connus du monde entier, tous n'ayant pas forcément été bien accueillis par le public. Nous avons eu l'occasion de poser nos mains dessus à Paris dans le cadre de la Nintendo Switch 2 Experience et d'assister à une table ronde diffusée depuis New York avec trois figures clés de son développement, à savoir Kouichi Kawamoto, Takuhiro Dohta et Tetsuya Sasaki. En plus d'impressions dédiées à chaque production ayant pu être essayées, nous allons donc ici vous partager notre ressenti global sur cette belle machine de jeu.

Pas révolutionnaire, juste bien meilleure que son aînée.

Il n'y a pas à dire, la Switch 2 est élégante et s'inscrit dans la continuité de sa prédécesseure avec un écran plus large de 7,9 pouces Full HD. Cela se ressent clairement en mains, mais pas forcément en termes de masse, de quoi rassurer les amateurs de longues sessions de jeu, qui ne devraient pas avoir à s'en faire. Nous n'avons d'ailleurs pas ressenti les jointures entre les Joy-Con 2 et la tablette, l'ensemble étant véritablement comme un bloc. Il n'était toutefois pas possible d'essayer de retirer les manettes sur les stations d'essai, mais nous avons pu constater que le bouton servant à les dissocier est finalement assez « tendre » lorsqu'ils sont dissociés. Quant aux connecteurs présents sur la console, s'ils apparaissent comme fragiles, il n'en sera à priori rien, car les forces exercées seront appliquées avant tout sur les parties colorées, donc le risque de casse devrait être minime.

Si le form factor évolue peu, l'écran pourrait lui être vu comme une régression par les possesseurs de la Switch modèle OLED. Eh oui, retour à du LCD et il va sans dire que nous voyons déjà pointer l'émergence d'une révision d'ici quelques années comme c'est le cas pour chacune des consoles portables de Big N. Pour autant, difficile de nier que sans une comparaison directe, l'utilisation de cette technologie ne semble pas dévaluer ses qualités visuelles. Notez que seul Mario Kart World nous a permis d'en faire l'expérience, puisque le reste était en mode TV. Il a été dit que le LCD a évolué depuis la Switch et que ce choix est une considération qui a été faite notamment en pensant au HDR. Un détail qui se remarque sur les visuels commerciaux, ce sont les contours noirs autour de l'écran. Certes pas aussi fins que sur la Switch OLED, ils ne nous ont pas dérangé lors de notre partie, à voir là encore s'ils dérangent sur de plus longues sessions.

Pour revenir aux Joy-Con 2, plus grands, ils font la taille idéale pour nos mains. De plus, la principale nouveauté de cette Switch 2 pour le gameplay a été bien mise en avant sur place, à savoir leur utilisation telle une souris. Elle pourra être organique comme dans Metroid Prime 4: Beyond par exemple, ne nécessitant pas de se rendre dans les options pour passer d'une utilisation classique à celle-ci, mais cela dépendra là encore des studios et jeux proposés. Nous avions des doutes quant à cette utilisation façon souris, qui ont totalement été levés après les quelques essais sur des projets en tirant partie, dont Drag x Drive. D'ailleurs, pas besoin de table et d'installer un tapis adéquat pour en profiter, un jean devrait aussi bien l'affaire par exemple. Cela demandera évidemment un test approfondi et des essais sur différents matériaux, mais c'est effectivement bien parti. La précision de cette manière de jouer est vraiment top et naturelle, c'est donc un ajout plutôt bienvenu qui s'inscrit dans cette volonté de proposer de nouvelles expériences de jeu. Une question sur les mesures prises pour empêche le phénomène de Joy-Con Drift a même été posée, sans succès, la réponse étant restée très vague en évoquant la conception des sticks qui permettront des mouvements plus larges. Ces derniers sont agréables sous le pouce et la différence se fait sentir.

Côté qualité audio, il faudra attendre d'avoir la bête à domicile pour en juger. Avec la mise en avant de l'audio 3D, nous aurions vraiment aimé en découvrir le rendu, mais impossible dans ce genre d'évènement très bruyant. Et pour ce qui est de la fameuse touche C, que les parents se rassurent, le contrôle parental sera là pour protéger les plus jeunes, surtout que la fonctionnalité de chat ne permettra d'échanger qu'avec notre liste d'amis. À l'ère de Discord et autres alternatives, devoir payer pour en profiter via le NSO semble d'ailleurs assez rédhibitoire. Nous avons pu voir le rendu de la Caméra Nintendo Switch 2 via Super Mario Party Jamboree, nous intégrant au jeu, et la qualité n'est franchement pas folle surtout pour le prix demandé. C'est évidemment un peu exagéré, mais cela nous a donné l'impression de retourner à l'époque de la EyeToy sur PS2. Les développeurs vont eux avoir plus d'outils à leur disposition, dont le DLSS et le RTX, qu'ils pourront utiliser à leur discrétion. Qu'elle soit ou non native, la 4K va donc enfin être possible sur un téléviseur avec cette console.

Nos premières impressions : Bon ! Pour le moment, cette Switch 2 semble être une évolution assez solide de la gamme, disposant d'une bonne prise en mains et rattrapant le retard de Nintendo sur la course effrénée au « toujours plus » côté graphismes. Pas révolutionnaire, juste bien meilleure que son aînée. Nous ne doutons pas que les exclusivités first-party sauront en tirer le plein potentiel compte tenu des premiers jeux proposés dessus. Évidemment, difficile de ne pas évoquer le positionnement tarifaire, qui peut faire grincer des dents, surtout en comparant avec les Steam Deck ou ROG Ally, sur lesquels les joueurs peuvent accéder à un catalogue assez vaste issu du monde PC et pas cher. Clairement, nous voyons mal les parents l'offrir à leur bambin, mais plutôt se faire plaisir et leur laisser une Switch Lite, soit largement de quoi faire en termes de ludothèque. Outre les gros fans des licences de Big N., et c'est dire s'ils sont nombreux, beaucoup vont sans doute y réfléchir à deux fois avant de franchir le pas, une certaine ironie après autant d'attente.

