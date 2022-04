Sherlock Holmes: The Devil's Daughter, 6 ans plus tard, le jeu débarque sur Switch en vidéo

Frogwares s'est visiblement pris de passion pour la Nintendo Switch, et après avoir porté Sherlock Holmes: Crimes and Punishments, qui date quand même de 2014, sur l'eShop en début d'année, il s'attaque désormais à Sherlock Holmes: The Devil's Daughter. Cette version pour la console de salon portable avait été annoncée il y a quelques jours, et elle est déjà disponible.

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter débarque donc sur Nintendo Switch, via l'eShop uniquement. Frogwares partage une bande-annonce de lancement, l'occasion de rappeler des souvenirs aux joueurs qui l'ont déjà fait il y a six ans, et de découvrir des graphismes en deçà de ce que pouvaient proposer les PC, PS4 et Xbox One à l'époque...

