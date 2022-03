Sherlock Holmes: The Devil's Daughter, l'enquête de 2016 annoncée et déjà datée sur Nintendo Switch

Frogwares a été cherché loin en sortant Sherlock Holmes: Crimes & Punishments, initialement paru en 2014, en février dernier sur l'eShop. Il avait sans surprise de la suite dans les idées, et enchaîne rapidement en confirmant que sa suite directe, Sherlock Holmes: The Devil's Daughter, va aussi débarquer au format numérique sur Nintendo Switch.

Sa date de sortie est d'ores et déjà calée au 7 avril 2022 au prix de 29,99 €, et même 25,49 € au lancement grâce à une réduction de 15 %. Le contenu sera le même qu'en 2016, au contraire de la technique adaptée à la console portable, en témoigne les premières images de cette version.

QUELQUE CHOSE DE PLUS SOMBRE PREND RACINE À LONDRES

Est-ce juste de la fumée et des miroirs d'escrocs rusés ou est-ce que quelque chose de plus sombre est en jeu ici ? Chaque affaire vous obligera à trouver le juste équilibre entre la logique, l'instinct, la moralité et les croyances superstitieuses. Traquez le mal dans les recoins les plus sombres de Londres et de l'âme humaine, que ce soit de ce monde ou peut-être d'un autre.

METTEZ VOS COMPÉTENCES DE DÉTECTIVE À L'ÉPREUVE

Tout en incarnant le grand détective doué d'un pouvoir d'observation exceptionnel, vous démêlerez un réseau d'intrigues, de mensonges et de fausses pistes, le tout aboutissant à une ultime grande révélation. Pour la première fois de sa carrière époustouflante, il doit se battre pour garder un secret, plutôt que pour le révéler.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Incarnez le célèbre Sherlock Holmes et utilisez ses capacités extraordinaires pour résoudre des affaires et découvrir ce qui hante vraiment Londres.

Explorez librement plusieurs quartiers de la ville à la recherche d'indices et de suspects.

Interrogatoires, combats, poursuites, infiltrations. Découvrez un jeu qui ne ressemble à aucun autre !

John Watson est également ici. Le fidèle ancien chirurgien de terrain doté d'une véritable expertise militaire accompagne Holmes tout au long de ses aventures. En plus de son sens aigu de la moralité, ses connaissances médicales et son expérience des armes à feu seront toujours utiles.

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter est un titre autonome complet avec un scénario inédit et est maintenant disponible sur Nintendo Switch ! Alors, enfilez la casquette de Sherlock et enquêtez sur les crimes où que vous soyez, à la maison ou en déplacement.