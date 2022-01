Sherlock Holmes: Crimes and Punishments, le jeu d'enquête annoncé sur Switch, et déjà daté

Frogwares vient de sortir Sherlock Holmes: Chapter One, un épisode aux origines du détective aux mécaniques de jeu renouvelées. Il n'est pas sorti sur Switch et, visiblement, l'heure n'est pas encore au portage. En revanche, l'un de ses prédécesseurs va avoir droit à un lancement surprise sur la plateforme.

Le studio ukrainien va en effet porter Sherlock Holmes: Crimes and Punishments sur l'eShop ce 3 février 2022, avec tout le contenu de l'original de 2014. Les premières images laissent deviner une dégradation technique, mais il faudra attendre de voir le titre tourner sur une Switch pour se faire un avis.

Devenez le plus grand détective de tous les temps : Sherlock Holmes ! Grâce à vos extraordinaires capacités de détective, résolvez 6 grandes affaires passionnantes et variées : meurtres, disparitions, vols spectaculaires et autres enquêtes qui vous emmèneront parfois aux frontières du fantastique.

Écouterez-vous votre sens moral, ou appliquerez-vous la justice à la lettre ?

L'immense liberté d'action de Crimes & Punishments vous permet de mener les enquêtes comme bon vous semble. Grâce aux extraordinaires dons de détective de Sherlock, choisissez les pistes à suivre, interrogez vos suspects et déterminez vous-même ceux que vous pensez être coupables... et décidez même de leur sort ! Les ramifications sont légion et vos décisions ont ainsi une véritable influence, à travers votre réputation ou encore des conséquences qui se manifesteront parfois de manière inattendue.