Epic Games Store : Close to the Sun et Sherlock Holmes: Crimes and Punishments gratuits cette semaine, un AAA offert ensuite

Décidément, Epic Games ne peut pas s'en empêcher. Après avoir offert deux à trois titres par semaine ces derniers temps, l'Epic Games Store devait retrouver un rythme plus calme en rendant seulement gratuit Sherlock Holmes: Crimes and Punishments du 9 au 16 avril.



Mais, surprise, l'aventure narrative sur fond d'horreur Close to the Sun est finalement aussi offerte par la boutique sur la même période.

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments Utilisez vos fabuleux talents de détective afin de résoudre six affaires fascinantes et variées : des meurtres, des disparitions, des vols spectaculaires et de nombreuses enquêtes qui vous entraîneront parfois dans le domaine du fantastique. Suivrez-vous votre sens moral ou appliquerez-vous la loi à la lettre ? Dans Crimes & Punishments, la grande liberté d'action dont vous disposez vous permet de mener les enquêtes comme vous l'entendez. Close to the Sun Au milieu des eaux internationales, l'Hélios flotte immobile. De sombres nuages pullulent dans le ciel, tandis que des vagues frappent violemment la coque du vaisseau. D'énormes structures en or décorées avec grand raffinement s'étendent à perte de vue. Construit selon la vision de Nikola Tesla, l'Hélios sert de refuge pour les plus grands esprits scientifiques. Une utopie sans limites pour la recherche, indépendante de tout État et isolée du reste de la société. Libre de repousser les limites de la matière et du temps. Rose Archer, journaliste, monte à bord de l'Hélios à la recherche de sa sœur, Ada. Elle découvre rapidement que les apparences sont trompeuses. Des salles complètement vides. Une odeur de chair putréfiée qui flotte dans l'air. Aucun bruit. Aucun bruit. Un seul mot est peint à l'entrée... QUARANTAINE !

La semaine suivante, l'Epic Games Store frappera encore très fort en rendant gratuit Just Cause 4 et Wheels of Aurelia, un intrigant titre mêlant pilotage et expérience scénarisée avec une direction artistique marquée.

