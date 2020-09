Epic Games Store : Watch_Dogs 2, Football Manager 2020 et Stick It To The Man! gratuits cette semaine, c'est fou !

Deux jeux intéressants étaient offerts ces derniers jours sur l'Epic Games Store, en la personne de Railway Empire et Where the Water Tastes Like Wine. Nous n'avions rendez-vous qu'avec un autre titre du 17 au 24 septembre, Stick It To The Man!, mais c'était sans compter sur les habituelles surprises du portail. Déjà, l'immanquable Football Manager 2020 est ajouté aux offres du moment, mais c'est surtout aussi le cas de Watch_Dogs 2, quelques semaines avant la sortie de Watch Dogs Legion !

Si vous n'êtes pas familiers avec ces titres, voici comment ils sont décrits sur l'EGS.

Stick It To The Man! C'est une journée ordinaire pour Ray, testeur de casques de chantier, quand il est victime d'un accident étrange et se réveille avec un bras géant en spaghetti rose qui lui sort du cerveau. Il se découvre alors des pouvoirs extraordinaires qui lui permettent de lire dans les pensées. Ray peut désormais changer le monde à coup d'autocollants, et transformer son univers de papier en l'arrachant, le pliant et en utilisant les autocollants délirants qu'il trouve (en plus de ses super nouveaux pouvoirs) pour résoudre des énigmes ahurissantes ! Hélas, Ray a à peine le temps de se faire à ses toutes nouvelles capacités de voyance qu'il doit essayer d'échapper à l'organisation de « L'Homme » qui lui colle aux basques pour un crime qu'il n'a pas commis. Pourrez-vous aider Ray à résoudre cette colle ? Préparez-vous à tout décoller, arracher et à mettre L'Homme en échec ! Football Manager 2020 Chaque décision compte dans Football Manager 2020 grâce aux nouvelles fonctionnalités et aux mécaniques de jeu améliorées, qui récompensent préparation et progression comme jamais auparavant et permettent aux entraîneurs de développer et de mieux définir leur identité et celle de leur club. Watch_Dogs 2 Incarnez Marcus Holloway, un jeune hacker surdoué vivant dans le berceau de la révolution technologique, la baie de San Francisco. Travaillez en équipe avec Dedsec, un célèbre groupe de hackers, pour réaliser le plus gros piratage de l'histoire : démantelez ctOS 2.0, un système d'exploitation invasif utilisé par des cerveaux criminels pour surveiller et manipuler les citoyens à grande échelle.

La semaine, pas de relâchement de pression pour l'Epic Games Store, qui offrira RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition dès le jour même de sa sortie !