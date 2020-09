Epic Games Store : Railway Empire et Where the Water Tastes Like Wine offerts, un jeu d'aventure loufoque offert par la suite

Epic Games continue de proposer des jeux gratuitement chaque semaine sur sa plateforme, mais les joueurs étaient un peu en reste avec le retour la semaine dernière d'Into the Breach, certes sympathique, mais déjà offert il y a quelques mois. Cette fois, l'Epic Games Store est généreux et propose gratuitement deux jeux, Railway Empire et Where the Water Tastes Like Wine.

Sans plus attendre, voici une brève présentation des deux jeux offerts cette semaine sur l'Epic Games Store :

Railway Empire : États-Unis, 1830 : le Nouveau Monde est en pleine croissance. L'industrie bat son plein et la course pour établir l'empire ferroviaire le plus conquérant et puissant d'Amérique du Nord a commencé. C'est le moment d'aller plus vite et de penser plus loin que vos concurrents si vous voulez faire entrer votre entreprise à toute vapeur dans le XXe siècle. Where the Water Tastes Like Wine : Where the Water Tastes Like Wine est un jeu d'aventure narratif qui a pour thèmes le voyage, le partage des histoires et la survie à la destinée manifeste. Les joueurs évoluent à leur rythme dans une version folklorique des États-Unis de la Grande Dépression et croisent des gens qui ont tous des histoires à leur raconter. Au fil de ces rencontres, les joueurs collectionnent des histoires uniques qu'ils pourront à leur tour raconter afin de déverrouiller de nouvelles interactions.

La semaine prochaine, vous pourrez obtenir gratuitement Stick It To The Man!, un jeu d'aventure loufoque.