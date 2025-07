Spiders (GreedFall, Steelrising) : deux mauvaises nouvelles pour le développeur français

La France dispose de nombreux studios de développement de jeux vidéo, dont Spiders, basé à Paris. Un studio surtout connu pour ses jeux de rôle et d'action comme Of Orcs and Men, Mars: War Logs, Bound by Flame, The Technomancer, Steelrising et les Greedfall. En 2019, Spiders avait été racheté par Bigben Interactive et ses jeux sont donc édités par la filiale Nacon. Mais ces dernières années, le studio n'est plus au mieux de sa forme.

Spiders touché par des licenciements





Après avoir annoncé des licenciements chez Virtuos Games (Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered), Gauthier « Gautoz » Andres d'ORIGAMI est déjà de retour cette semaine avec une autre mauvaise nouvelle : Spiders licencierait 9 % de ses effectifs cet été, soit neuf personnes sur les 93 membres du personnel.

Un jeu inconnu sous licence annulé





Le journaliste français dévoile que Spiders développait Projet Dark, un Action-RPG sous licence. Le studio devait se scinder en deux équipes : l'une pour Projet Dark, l'autre pour GreedFall II: The Dying World, un jeu en Early Access depuis septembre 2024 et qui peine à convaincre les joueurs. L'Action-RPG aurait ainsi mobilité davantage de développeurs que prévu, ralentissant la conception de Projet Dark, un titre pourtant prometteur et qui avait même « l'enthousiasme des ayants droit de la licence ». Le développement devait se terminer dans 18 mois, mais l'éditeur Nacon a décidé d'annuler Projet Dark au début du mois de juin, « sans s'expliquer ».

Quel avenir pour Spiders ?





C'est un double coup dur pour Spiders. Le studio va désormais se concentrer sur GreedFall II: The Dying World, en espérant réussir à améliorer son jeu et à augmenter les ventes, jusqu'ici « faibles ». Mais, comme le précise Gautoz, une fois cela fait, « le studio n'aura pas de nouveau jeu sortable avant plusieurs années », il faudra attendre que Nacon donne le feu vert à un nouveau projet. Un appel aux pitchs vient d'ailleurs d'être lancé en interne. Le journaliste français explique également que Spiders pourrait subir une fuite des talents, préférant travailler ailleurs après la sortie de Greedfall II: The Dying World. Le studio aurait ainsi bien du mal à recruter du personnel à l'avenir. L'année dernière, c'est la fondatrice, ex-CEO et directrice créative Jehanne Rousseau qui quittait Spiders.

Enfin, Gauthier Andres précise que si Nacon licencie neuf personnes chez Spiders, c'est qu'il s'agit là du maximum légal pour ne pas déclencher un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et ainsi éviter les négociations avec les syndicats. Rien n'est laissé au hasard du côté de la direction, Spiders s'était déjà mis en grève fin 2024.

Le dernier succès de Spiders reste Steelrising, un Action-RPG Souls-like qui place pendant la Révolution française, avec des automates. Le jeu est disponible à partir de 15,90 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Leclerc, GOG.com et Gamesplanet.