Epic Games Store : Into the Breach (encore) gratuit cette semaine, deux jeux qui font voyager offerts ensuite

Petite semaine pour l'Epic Games Store, qui nous avait habitués à du lourd ces derniers temps. Rien que la semaine passée, Hitman et Shadowrun Collection pouvaient être récupérés gratuitement. Jusqu'au 10 septembre, c'est le bien seul Into the Breach qui est à obtenir sans frais, quand bien même il avait déjà été rendu gratuit pendant une journée lors des 12 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store. Bon, ce rogue-lite au tour par tour reste un classique du côté des amateurs de la scène indépendant, alors il n'y a pas de quoi se plaindre non plus.

Pour le résumé, voici ce qu'en dit l'EGS.

Into the Breach Protégez les Cités

Les bâtiments civils alimentent vos mécas. Protégez-les contre les Veks et ajustez prudemment vos tirs !

Perfectionnez votre stratégie

Toutes les attaques ennemies sont progressivement révélées dans un style de combat minimaliste au tour par tour. Analysez l'attaque de votre adversaire et trouvez la bonne parade à chaque tour.

Construisez le méca ultime

Repoussez l'invasion des Veks sur des îles détenues par de puissantes corporations et trouvez de nouvelles armes dévastatrices et des pilotes uniques.

Une autre chance

L'échec n'est pas une option. En cas de défaite, envoyez du renfort dans le passé pour retenter votre chance !

La semaine prochaine, nous allons encore pouvoir tâter de la diversité avec le jeu de gestion et de stratégie ferroviaire Railway Empire et le jeu d'aventure narratif explorant le folkore étasunien Where the Water Tastes Like Wine.

