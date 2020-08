Epic Games Store : Hitman et Shadowrun Collection gratuits cette semaine, un rogue-lite offert ensuite

Pas de suspense pour les jeux offerts du 27 août au 3 septembre du côté de l'Epic Games Store. Il avait été confirmé que Hitman, le reboot, serait rendu gratuit pour célébrer le partenariat pour la sortie de Hitman 3, tout comme Shadowrun Collection, la compilation de RPG tactique regroupant Shadowrun Returns, Shadowrun - Dragonfall et Shadowrun - Hong Kong.



Si vous n'êtes pas familiers avec ces trois expériences, voici leurs trois résumés officiels proposés par la boutique d'Epic Games.

HITMAN

Retrouvez toutes les missions de la saison 1 : le Prologue, Paris, Sapienza, Marrakech, Bangkok, le Colorado et Hokkaido. Dans la peau de l'agent 47, vous devez remplir des contrats en éliminant des cibles puissantes et recherchées, dans des environnements uniques partout dans le monde.

À mesure que vous remplissez des missions, vous débloquez de nouvelles armes et de nouveaux équipements. Devenez un expert en assassinat pour obtenir le titre prestigieux d'Assassin silencieux.

Shadowrun Collection

Shadowrun Returns

Le mélange unique de cyberpunk et fantaisie de Shadowrun a généré un véritable culte depuis sa création il y a quasiment 25 ans. Jordan Weisman, son créateur, retourne au monde de Shadowrun et modernise le cadre de ce grand classique en RPG tactique au tour par tour pour un joueur. Dans la vaste jungle urbaine du Métroplexe de Seattle, la traque d'un tueur mystérieux vous lance sur une piste qui vous emmènera des bas-fonds les plus lugubres de la ville aux sièges de ses plus puissantes mégacorporations.

Vous allez devoir procéder avec précaution, faire appel aux services d'autres runners et maîtriser de puissantes forces magiques et technologiques si vous comptez sortir indemne des ombres de Seattle.

Shadowrun Dragonfall - Director's Cut

Shadowrun Dragonfall - Director's Cut est un titre indépendant de la campagne Dragonfall par Harebrained Schemes, acclamée par la critique et qui était d'abord sortie comme une extension majeure de Shadowrun Returns. Le Director's Cut ajoute une multitude de nouveaux contenus et d'améliorations au jeu original : 5 missions totalement inédites, des fins alternatives, de nouvelles musiques, une interface retravaillée, des options de personnalisation d'équipe, un système de combat revu et bien plus. C'est la version ultime de cette expérience RPG cyberpunk unique en son genre.

Shadowrun Hong Kong - Extended Edition

Shadowrun Hong Kong - Extended Edition est le chef-d'œuvre des titres de la série Shadowrun par Harebrained Schemes et il inclut Shadows of Hong Kong, la toute nouvelle campagne bonus d'une durée de vie de plus de 6 heures. Faites l'expérience du RPG Shadowrun le plus impressionnant à ce jour, considéré comme l'un des meilleurs jeux de stratégie et RPG de l'année 2015 !