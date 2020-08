Epic Games Store : Enter the Gungeon et God's Trigger gratuits cette semaine, Hitman offert ensuite !

Deux par deux, c'est beaucoup mieux. Après Remnant: From the Ashes et The Alto Collection, l'Epic Games Store nous invite encore une fois à récupérer gratuitement deux expériences qualitatives. D'un côté, le dungeon crawler coopératif avec du loot à gogo Enter the Gungeon, de l'autre, le shooter nerveux en vue aérienne God's Trigger. À noter que le premier avait déjà été offert l'année dernière, mais si vous l'aviez manqué, c'est le moment de vous rattraper.



Pour les résumés officiels et les liens de téléchargement valables jusqu'au jeudi 27 août, ça se passe ci-dessous.

Enter the Gungeon

Enter the Gungeon est un dungeon crawler en bullet hell qui suit une bande de marginaux prêts à tirer, looter, esquiver et renverser des tables pour obtenir l'absolution en atteignant le trésor ultime du gungeon : le flingue qui peut tuer le passé. Sélectionnez un héros ou associez-vous en coop et descendez dans le Gungeon en tentant de survivre aux défis périlleux proposés par chaque étage, avec des monstres adorablement dangereux et des boss terrifiants armés jusqu'aux dents. Obtenez du précieux butin, découvrez des secrets et parlez avec des marchands et gérants de magasin opportunistes pour acheter des objets puissants et prendre le dessus.

God's Trigger

God's Trigger est un jeu de tir puissant où vous abattez vos ennemis avec vitesse et précision dans un ballet de sang et d'explosions. Faites une entrée fracassante et tuez vos ennemis en quelques secondes grâce à une pléthore d'armes, de capacités spéciales, de pièges environnementaux et d'attaques de corps à corps.