Hitman 3 sera exclusif à l'Epic Games Store sur PC, un trailer dans un nouveau lieu anglais dévoilé

Après un Hitman produit par Square Enix et des droits d'édition récupérés par Warner Bros. Games, pour cet épisode et Hitman 2, IO Interactive a décidé d'auto-éditer son futur Hitman 3. Mais pour assurer ses arrières financièrement, le studio danois va tout de même collaborer avec un partenaire très en vue en ce moment.



Hitman 3 sera ainsi proposé en exclusivité sur l'Epic Games Store sur PC à son lancement en janvier 2021. La durée de l'exclusivité n'est pas précisée, mais le jeu devrait être disponible via Steam seulement quelques mois plus tard, voire en 2022. En toute logique, IO Interactive a en échange pu récupérer quelques fonds pour parfaire le développement.

« L'auto-publication de Hitman 3 est un grand pas pour IO Interactive dans la réalisation de nos objectifs très ambitieux en tant que studio indépendant », a déclaré Hakan Abrak, PDG de IO Interactive. « De plus, ce partenariat avec Epic nous a donné la liberté de créer le jeu exactement comme nous l'avions imaginé, pour nos fans et pour notre communauté sans compromis. Pour nos fans de longue date qui nous ont soutenus dans le voyage de World of Assassination, toute leur progression sera prise en charge dans Hitman 3 sur Epic Games Store. »