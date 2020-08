Hitman 3 : du gameplay à la première personne qui fait rêver pour le mode PS VR

Hitman 3 conclura la trilogie Worlds of Assassination de la meilleure des manières, avec des décors inédits, un tas de nouveaux objectifs dynamiques et la fin de cette vision de l'histoire de l'Agent 47. Mais comme IO Interactive l'a annoncé lors du State of Play de la semaine dernière, cet épisode aura aussi la particularité d'être intégralement jouable à la première personne avec le PS VR, y compris dans les niveaux importés des deux premiers épisodes.

Les cadres de l'équipe nous en disent plus sur ce sujet dans une nouvelle vidéo, l'occasion de découvrir quelques séquences de gameplay inédites au passage. Nous découvrons une immersion sans pareil pour la saga, où l'infiltration deviendra plus réaliste et exigeante que jamais. Les phases d'action vont aussi changer, alors que nous passerons d'action à enclencher d'un simple bouton à des armes et accessoires à faire bouger dans l'espace de manière dynamique.

Hitman 3 est annoncé pour janvier 2021, sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One et PC, mais pour le moment, la réalité virtuelle n'est confirmée que pour le PlayStation VR. En attendant, Hitman 2 est disponible à partir de 20,64 € sur Amazon.

