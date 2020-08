Hitman 3 : tous les niveaux seront jouables en réalité virtuelle avec le PS VR !

S'il y a bien une annonce que nous n'avions pas vu venir pour le State of Play de ce soir, c'était celle-là. IO Interactive a fait une incursion pour dévoiler une étrange vidéo à la première personne de son Hitman 3. Surprise, le prochain épisode sera jouable en réalité virtuelle, une première pour la franchise, et ce dès son lancement !

Les détails sont maigres, mais avec la version PlayStation 4, il sera donc possible d'utiliser le PlayStation VR pour assassiner nos cibles avec une immersion inégalée. Et nous ne parlons pas de défis spéciaux : l'intégralité de l'expérience sera compatible avec la VR. Mieux, Hitman 3 pouvant accueillir le contenu des deux premiers épisodes, c'est carrément toute la trilogie World of Assassination qui sera jouable de cette manière !



L'histoire ne dit pas encore si une mise à jour permettra de jouer directement aux niveaux passés en réalité virtuelle via Hitman ou Hitman 2. Hitman 3 est annoncé pour janvier 2021, sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One et PC.