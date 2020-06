Hitman 3 : le final de la trilogie confirmé sur next-gen par un teaser et un trailer de gameplay à Dubaï !

Nous savions qu'il allait finir par arriver, mais nous ne savions pas quand. IO Interactive va terminer sa trilogie World of Assassination avec un Hitman 3 présenté en grande pompe lors de l'évènement Le Futur du Jeu Vidéo de la PS5.

Les développeurs nous promettent l'aventure la plus intime et professionnelle de la carrière de l'Agent 47. Le premier teaser témoigne d'une ambiance effectivement plus luxueuse et léchée que jamais. Et ce n'est pas la première bande-annonce de gameplay diffusée dans la foulée qui va nous faire mentir, car elle nous emmène à Dubaï pour gravir des tours façon Mission Impossible.

Hitman 3 vous fera voyager à travers le monde entier, dans des lieux exotiques et luxuriants qui offrent des opportunités créatives illimitées. Votre but ultime consiste à explorer ces lieux conçus de manière méticuleuse pour trouver le meilleur moyen d’éliminer vos cibles. Vous pourrez vous déguiser, créer des diversions, interagir avec d’autres personnages et vous fondre dans la foule pour observer votre plan se dérouler comme prévu, ou échouer lamentablement. C’est ce qui fait le charme du jeu ! Comme les fans de la série Hitman 3 le savent déjà, nos jeux et nos lieux sont toujours conçus pour offrir des choix inégalés, ce qui permet d’y rejouer sans peine. Hitman 3 ne déroge pas à la règle. En fait, notre prochain jeu encourage les joueurs à explorer et interagir avec le monde du jeu de manières différentes par la suite pour plus de récompenses. Nous voulions un jeu tactile où les joueurs sentent que leurs actions ont un impact véritable sur ce qui se passe autour d’eux et sur leurs futures parties. Hitman 3 marque la conclusion de la trilogie World of Assassination, et nous sommes ravis que les joueurs puissent utiliser les lieux et la progression du dernier opus dans Hitman 3. Nous sommes fiers que l’intégralité de la trilogie soit jouable dans Hitman 3 et qu’il s’agisse de l’endroit idéal pour jouer à n’importe quel jeu de la trilogie.

Hitman III est d'ores et déjà annoncé pour janvier 2021, sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One et PC.