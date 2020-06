Hitman 3 : le contenu de Hitman et Hitman 2 pourra être importé, de premiers doubleurs confirmés

IO Interactive tient un direct communautaire appelé Hitman Monthly tous les mois depuis plus d'un an. Le premier numéro après la révélation de Hitman 3, c'était ce soir, l'occasion pour Clemens Koch et Travis Barbour de revenir sur cette annonce, et aussi en faire quelques-unes.

Première nouvelle, il sera possible d'importer les missions, les skins et les objets débloqués dans Hitman, Hitman 2 (vendu à 19,99 € à la Fnac) et Hitman 3 ! Comme avec le Legacy Pack qui permettait de retrouver le contenu du premier volet dans le second, gratuitement si vous aviez l'original, une initiative est bien prévue pour regrouper tout son arsenal, ses cosmétiques et ses niveaux dans une même expérience. L'offre sera gratuite si vous avez les premiers jeux, et nous pouvons imaginer qu'une extension payante regroupant tout le contenu passé pour ceux qui l'auraient manqué est prévue.

L'autre point évoqué durant ce stream, ce fut celui du casting de Hitman 3. Il n'y aura pas beaucoup de changements du côté des comédiens de doublage : David Bateson sera toujours l'Agent 47, tandis que Diana Burnwood sera encore incarnée par Jane Perry, The Constant par Philip Rosch et Lucas Grey par John Hopkins. La seule nouveauté du côté des personnages principaux, ce sera que Michelle Asante laisse sa place à Isaura Barbe-Brown pour être Olivia Hall.

Hitman 3 n'a pas encore de date de sortie, mais il est prévu pour PC, PS5, PS4, Xbox Series X et Xbox One pour janvier 2020.