Hitman 3 : chasse aux œufs à Berlin, contrats inédits et mise à jour, le nouveau contenu de mars 2021 détaillé

IO Interactive avait fait le pari de se faire auto-éditeur pour Hitman 3, et il a payé : il est rentré dans ses frais dès la semaine du lancement. Désormais, la communauté est partie pour plusieurs mois de contenu additionnel gratuit et payant, avec de nouveaux contrats à compléter et bien d'autres surprises. Les festivités continuent avec l'annonce du programme du mois de mars 2021.

Depuis ce 4 mars, les joueurs peuvent profiter du Contrat Escalade The Lesley Celebration à Berlin, puis ils pourront remplir à un Contrat à la Une créé avec Easy Allies à Chongqing à partir du 11 mars. Ils devront ensuite attendre le 19 mars pour partir chasser la Cible Fugitive The Stowaway à l'Île de Sgàil, niveau de Hitman 2, et ce avant le 29 mars. Eurogamer proposera aussi son Contrat à la Une à Mendoza le 25 mars.

Le gros morceau arrivera le 30, avec une mise à jour amélioration l'expérience, un Contrat Escalade Deluxe appelé Satu Mare Delirium, permettant de débloquer la Straitjacket, le Taunton Dart Gun et la Straitjacket Belt, si vous avez l'édition spéciale, et surtout le premier évènement saisonnier. La chasse aux œufs de Berlin sera gratuite pour tout le monde, et accessible jusqu'au 12 avril : le décor va changer pour l'occasion, nous aurons plusieurs objectifs à remplir pour obtenir des récompenses inédites, et bien évidemment des œufs seront à collecter dans la ville.

Si vous n'avez pas encore cédé à l'appel de Hitman 3, il est disponible à partir de 54,99 € sur Amazon.fr.



Lire aussi : TEST de Hitman 3 : un troisième épisode plus mortel que jamais