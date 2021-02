Hitman 3 : le contenu additionnel du mois de février détaillé en vidéo

IO Interactive a fait fort avec Hitman 3, le titre a recueilli de très bonnes notes, les joueurs sont contents et le jeu a été rentable en une semaine seulement. Mais comme pour les précédents opus, le titre va avoir droit à du contenu additionnel régulier, et le studio danois dévoile ses plans pour le mois de février.

Le 23 février prochain, les joueurs de Hitman 3 vont ainsi pouvoir découvrir deux contrats Escalade Deluxe, à savoir The Proloff Parable et The Gauchito Antiquity, le premier emmenant 47 dans un train, équipé d'un katana mortel, et à chaque fois, il y aura de l'équipement inédit. Dès le 4 février, ce sera le contrat Escalade The Baskerville Barney qui sera jouable, puis The Sinbad Stringent le 18 février. À la fin du mois, entre le 26 février le 8 mars, les joueurs pourront traquer deux Cibles fugitives à Sapienza avec la mission The Deceivers. Enfin, les 11 et 23 février, ce seront les Featured Contracts en partenariat avec MinnMax et KindaFunny qui seront lancés.

Le mois de février sera donc chargé dans Hitman 3, vous pouvez retrouver ci-dessus une bande-annonce qui détaille ce contenu additionnel. Le jeu est disponible contre 69,99 € sur Amazon.

