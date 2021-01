Hitman 3 déjà rentable une semaine après son lancement

La franchise Hitman a 20 ans, mais IO Interactive avait lancé en 2016 une sorte de reboot avec un titre sobrement intitulé Hitman, marquant le début de la trilogie World of Assassination. Une trilogie qui vient de se conclure la semaine dernière avec la sortie de Hitman 3, qui cartonne.

Les développeurs avaient déjà annoncé que Hitman 3 avait réalisé un record en termes de ventes numériques au lancement, mais Hakan Abrak, PDG d'IO Interactive a affirmé à GamesIndustry.biz que le titre était déjà rentable, une semaine après sa sortie. Chez le studio danois, c'est champagne, et le PDG félicite toute son équipe après cette aventure :

Nous avons été très satisfaits de l'aventure Hitman 3.

Cela a été un travail passionnel entre nos fans et toute l'équipe au studio. En tant que développeur et éditeur, nous sommes extrêmement fiers de pouvoir dire que Hitman 3 est déjà rentable. Nous avons récupéré le coût total du projet en moins d'une semaine. Cela nous met dans une très bonne position et nous permet d'avancer en toute confiance avec nos plans ambitieux pour de futurs projets.

Nous avons été en mesure de créer un jeu que nos joueurs vont adorer et de le leur apporter de la manière la plus directe possible ; développé et édité par IOI. Cette focalisation précoce nous a permis de rester sur une voie en laquelle nous croyions tous. Tout le monde au studio était derrière la même vision du jeu et ils connaissent l'univers Hitman mieux que quiconque.

Cette combinaison nous rend très efficaces en tant qu'éditeur, car nos équipes de création et de développement travaillent en étroite collaboration avec l'édition et le marketing tout au long du projet. Nous avons besoin de cette collaboration parce que nous voulons tous créer un produit de qualité.

Nous exigeons les uns des autres que nos jeux soient faits à la main, méticuleusement détaillés et uniques. À ce stade, nous rendrions un mauvais service à notre communauté si nous livrions quelque chose de moins que cela. Ils sont habitués à ce que nous mettions la barre très haut, concernant la qualité et les expériences mémorables, alors nous gardons cette mentalité à l'esprit, non seulement pour Hitman, mais aussi pour nos futurs projets.