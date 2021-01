TEST de Hitman 3 : un troisième épisode plus mortel que jamais

Comme en 47





La très récente preview nous avait déjà bien donné le ton. Hitman 3 s’annonçait grandiose, rien de moins que l’apothéose de la série. Il a bien fallu se confronter au reste du jeu pour confirmer ce qui n’était alors qu’une vague impression. Le résultat est sans appel : après de très nombreux meurtres et autres « accidents », nous pouvons vous garantir que 47 est au sommet de son art dans ce troisième et dernier épisode de la saga World of Assassination. Les améliorations se font à tous les niveaux, mais jamais au grand jamais le tueur de sang-froid ne dénature ce nouvel opus que les amateurs de nuques brisées trouveront agréablement familier.

Nous avons plus de jouets que jamais pour nous amuser dans notre bac à sable macabre.

Comprenez par là qu’Hitman 3 ressemble à de nombreux égards à ses deux grands frères. Ce n’est pas parce qu’il s’agit d’une conclusion de trilogie qu’IO Interactive s’est lancé dans un vaste chantier de rénovation. De même qu’Hitman 2 était le digne successeur du reboot de 2017, ce nouveau volet est la synthèse parfaite de plus de trois ans d’assassinat à travers le monde. Attendez-vous donc à retrouver tout ce que vous connaissez de la série. Ça commence évidemment par ce menu aussi complet que bordélique, même pour un connaisseur. Les retrouvailles concernent aussi et surtout la dynamique du jeu qui repose sur un enchaînement de missions et de cinématiques qui fonctionnent plutôt bien ensemble, ou du moins qui arrivent à occuper le joueur. Et une fois encore, ce n’est pas parce que ce clap de fin est déterminant qu’IO a fait du favoritisme avec le contenu d’Hitman 3. La campagne se compose de six missions et presque autant de cutscenes. Les néophytes peuvent penser que c’est peu, mais en réalité ce que nous offre IO est énorme.

Tout ça est évidemment dû au gameplay sandbox, sans doute l’héritage le plus important des développeurs danois. Cette jouabilité qui a fait la renommée des derniers épisodes vous permet d’aborder les missions comme vous le sentez. Aucune contrainte si ce n’est la mort et la réalisation de vos objectifs. Autant vous dire que le sentiment de liberté que nous fait ressentir Hitman 3 est total et qu’il n’est égal qu’au niveau de créativité que nous devons déployer en tant que joueur pour réussir à abattre nos cibles. Vous l’aurez compris, là encore rien de nouveau. Mais soyons honnête, ce titre n’a absolument rien de nouveau sur la forme et très peu de choses sur le fond. Le jeu se présente davantage comme une version 1.5 qu’une nouveauté. Ce serait sans doute un très mauvais point si la formule des Hitman n’était pas aussi réussie et toujours aussi prenante en 2021. La vraie magie opère dans un autre domaine en réalité.

Voyage, voyage





Au risque de nous répéter si vous avez déjà lu la preview, Hitman 3 brille dès lors que nous nous intéressons à nos nouveaux terrains de jeu. Vous pouvez le prendre dans le sens que vous voulez, les missions de cet opus sont les meilleures qu’IO ait jamais mises au monde. Il est facile de considérer la chose d’un point de vue du level design. Chaque destination regorge de découvertes et de possibilités. Cette production parvient à tenir le joueur par la main avec une structure très claire qui empêche de tourner en rond pendant des heures et en même temps il récompense très largement l’exploration de l’univers, une des composantes essentielles pour réussir proprement une mission.

Hitman 3 est agréable à regarder en toutes circonstances.

Chaque contrat de 47 est un mélange subtil de suggestion et de réflexion qui transpire dans le vaste monde à notre portée. IO n’a d’ailleurs pas pensé qu’à notre évolution dans le niveau. Les innombrables interactions que nous pouvons réaliser avec notre environnement montrent que le studio a fait preuve d’une grande intelligence en termes de game design. Que ce soit le nombre d’outils à notre disposition ou les possibilités improbables qu’il nous faut découvrir, Hitman 3 regorge de choses à faire, sans doute plus que d’habitude. Tout est permis pour ce qui est des méthodes d’infiltration et des piratages, mais vous risquez d’avoir quand même plus de mal si vous choisissez la force brute. Celle-ci s’avère toujours aussi punitive ,mais il faut dire que le titre n’a pas été développé dans cette optique. En revanche nous pouvons nous permettre un petit compliment sur la qualité des gunfights qui ont un peu plus de substance qu’autrefois même si nous ne sommes toujours pas face à un TPS de grande envergure.

Cet aspect sandbox plus généreux que jamais est mis en lumière par des prouesses techniques qui font plaisir à voir. Hitman 3 est agréable à regarder en toutes circonstances, pas de doutes là-dessus. C’était déjà le cas auparavant, mais il se trouve que le moteur Glacier a été amélioré pour donner des effets encore plus accrocheurs. C’est principalement la lumière qui a été améliorée dans le processus. Nous avons pu le constater dans la toute première mission de la campagne se déroulant dans un gigantesque building à Dubaï, dont le sommet surplombe les nuages. Panoramas de folie garantis durant votre progression d’autant que vous passerez votre temps à explorer l’intérieur et l’extérieur du bâtiment. Le rendu ajoute en tout cas du cachet et ce ne sont pas les néons flashy de la ville de Chongqing qui vont nous dire le contraire. Toujours sur le plan technique, Hitman 3 fait le job et assume un joli 60 fps en 4K avec un framerate fixe (sur PC). Une belle performance étant donné ses niveaux très denses où il n’est pas rare de voir des centaines de modèles vaquer à leurs occupations à un même endroit. Dommage que cette réussite technique soit un peu entachée par quelques bugs, notamment de collisions. Rassurez-vous cependant, tout cela reste mineur et assez rare dans l’ensemble.

Boldfinger





Avec tout cela, nous oublions presque qu’Hitman 3 a tenté de pimenter un peu sa formule avec quelques nouveautés. Manque de chance pour lui, il n’embarque rien d’assez déterminant pour changer considérablement un aspect du jeu. Pensez donc, l’un des plus gros ajouts de cet opus est un téléphone portable. Sa caméra permet d’analyser certains documents, mais nous l’aimons davantage pour sa capacité à ouvrir des verrous électroniques. Le fait de pouvoir pianoter directement sur les pavés numériques est aussi une idée rigolote dans le sens où cela donne lieu à des énigmes réclamant un code secret. Le plus avantageux reste encore ces portes verrouillées d’un seul côté et qui restent ouvertes pour toutes vos parties à venir une fois déverrouillées. C’est indéniablement un plus qui donne de l’eau à notre moulin quand nous affirmons qu’Hitman 3 est le titre le plus abouti de la trilogie, mais il n’y a quand même rien d’extravagant.

Un grand jeu à nos yeux.

Nous pourrions en dire autant du scénario qui donne le tout pour le tout pour conclure l’histoire entamée en 2017. Les scénaristes ont joué gros et n’ont pas hésité à mettre de l’enjeu dans les cinématiques. C’est bien volontiers que nous parlons d’une histoire divertissante, mais rien d’inoubliable. Le gameplay est simplement au-dessus du lot, le scénario qui l’habille a vite l’air d’un prétexte pour justifier toute cette violence. Le fait que l’intrigue du jeu soit très similaire à plein de thrillers ayant le même thème ne fait qu’ajouter un sentiment de déjà-vu qui ne nous aide pas à rentrer dedans.

De toute manière il y a des chances que vous vous intéressiez plus à Hitman 3 pour sa rejouabilité à toute épreuve que pour autre chose. Même si vous ne mettrez que 6 à 10 heures pour terminer la campagne une première fois, il y a des dizaines voir des centaines d’heures de jeu qui vous attendent. Et nous ne vous parlons pas d’un cache-misère qui augmente artificiellement la durée de vie. 47 peut en effet recommencer plusieurs fois la mission avec des paramètres à chaque fois différents. Costumes spécifiques, armes ou outils cachés dans une zone spéciale, zone de départ modifiée. Ce troisième opus intègre énormément de variantes que vous pourrez débloquer au fil de votre carrière quand ce ne sont pas carrément des objectifs différents. Une fois de plus, ce n’est pas une nouveauté, il s’agit même là d’un des piliers de la licence d’IO, mais c’est sans aucun doute l’un des arguments qui justifient le mieux son prix.

La rejouabilité, ça passe aussi par des modes de jeux variés. Hitman 3 est plutôt bien loti de ce côté-là, mais comme pour le reste de son gameplay, il n’est pas allé chercher très loin. Nous retrouvons donc de vieux amis bien connus, à commencer par le mode Escalade qui exige que nous réalisions des prouesses avec des contraintes très pointues. Cibles Fugitives vous demande d’éliminer des individus avec très peu d’aide, tandis que Sniper Assassin vous fait jouer avec un fusil de précision pour cartonner plusieurs proies. Reste le mode Contrat qui vous permet de créer vous-même vos missions et de les partager avec la communauté. Tout cela pour dire que vous aurez de quoi vous occuper, mais que malheureusement le mode Contrat sera votre seul contact avec d’autres joueurs. Il est juste impossible de jouer en ligne, ce qui est franchement regrettable, surtout après avoir goûté aux joies du online sur Hitman 2.

Hitman 3 a réussi à extraire l’essence de son gameplay pour la sublimer. Pas étonnant qu’IO n’ait pas cherché à changer quoi que ce soit vu que sa formule marche toujours du feu de dieu. Si cette conclusion finit en apothéose, c'est surtout parce que les développeurs danois ont bossé pour rendre le contenu toujours plus riche. Nous avons plus de jouets que jamais pour nous amuser dans notre bac à sable macabre. La technique et la rejouabilité assurent le reste. Et tant pis si le manque de nouveauté ou le scénario un peu plat obscurcissent le tableau, ça n’empêche pas Hitman 3 d’être un grand jeu à nos yeux.

Les plus Technique au top

Aspect sandbox à son paroxysme

Rejouabilité incroyable

Le même que les précédents, mais en mieux

Des gunfights en progression

Graphiquement impeccable... Les moins ... mais de petits bugs par-ci par-là

Scénario très secondaire

Pas d’innovations considérables

Pas de multi