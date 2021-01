Hitman 3 : la bande-annonce de lancement déjà dévoilée, un point sur l'importation du contenu sur PC

Hitman 3 arrivera dans deux petits jours sur ordinateurs et consoles, le titre d'IO Interactive marquera la fin de la trilogie World of Assassination et les fans de la licence pourront importer le contenu des deux précédents volets dans ce troisième opus afin d'avoir tout au même endroit, à condition de posséder les titres sur la même plateforme.

Mais sur PC, il y a un petit souci. Hitman 3 sera temporairement exclusif à l'Epic Games Store, mais de nombreux joueurs possèdent Hitman 2 sur Steam, le transfert de contenu semble donc compliqué. Alors, faudra-t-il repasser à la caisse ? Non, répond IO Interactive dans un court communiqué, précisant qu'il travaille à une solution permettant de retrouver tout le contenu de la trilogie dans Hitman 3 sans avoir à débourser le moindre centime. Sauf que pour l'instant, aucune piste n'est évoquée, le studio propose pour le moment de précommander Hitman 3 et d'obtenir gratuitement le Pass d'Access de Hitman : Édition Jeu de l'Année, une offre qui sera valable jusqu'au 30 janvier d'ailleurs. Mais pour le second volet, c'est le flou total.

En attendant de retrouver l'Agent 47 qui va encore faire le tour du monde pour tuer ses cibles en toute discrétion, IO Interactive partage aujourd'hui la bande-annonce de lancement de Hitman 3, à admirer ci-dessus. Le titre est disponible en précommande à 52,99 € sur Amazon.

Lire aussi : PREVIEW de Hitman 3 : contrat rempli avec brio pour 47