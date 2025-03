Hitman World of Assassination ne manque pas sa cible sur PSVR 2 dans la bande-annonce de lancement

L'Agent 47 fait déjà des ravages sur ordinateurs et consoles de salon depuis quelques années avec l'excellente trilogie reboot Hitman World of Assassination. Le tueur à gages chauve a déjà fait un détour dans le monde de la réalité virtuelle avec Hitman 3 VR: Reloaded sur Meta Quest 3, mais cette fois, c'est la trilogie complète qui débarque sur le PlayStation VR 2 de la PS5.

Hitman World of Assassination est désormais disponible sur le PSVR 2 de Sony, le titre regroupe « le meilleur de Hitman 1, Hitman 2 et Hitman 3 » avec un gameplay encore plus émergent en réalité virtuelle. Les joueurs peuvent en effet se servir de leurs deux mains pour manipuler plusieurs objets ou armes à la fois, les possibilités sont décuplées et la rejouabilité n'en est que meilleure. Les joueurs peuvent également profiter des gâchettes adaptatives, du room-scale et des interactions spatiales via les manettes Sense.

Côté contenu, une centaine d'armes sont à la disposition de 47, qui voyagera ici dans 22 lieux uniques de la campagne, allant du Club Hölle à Berlin à un défilé de mode à Paris en passant par un circuit de course automobile à Miami. Les Cibles Fugitives sont évidemment de la partie, le DJ Dimitri Vegas (alias L'Ambianceur) est à traquer jusqu'au 6 avril prochain.

Pour rappel, nous avons eu la chance de découvrir récemment Hitman World of Assassination sur PSVR 2 en exclusivité dans les locaux d’IO Interactive à Copenhague, voici notre avis et nos infos sur le jeu :

Hitman World of Assassination est disponible sur PlayStation VR 2 et, si vous avez déjà le jeu sur PS5, vous pouvez obtenir cette version en réalité virtuelle pour 9,99 €. Sinon, Hitman World of Assassination Part One - VR2 Edition avec le premier jeu de la trilogie et la VR est proposé contre 39,99 €. Vous pouvez acheter le PlayStation VR 2 à 449,99 € sur Amazon et Cdiscount, en bundle avec Horizon Call of the Mountain.